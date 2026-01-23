Eine Bande soll Frauen aus Kolumbien und Brasilien nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben. Die Polizei berichtet von mindestens 62 Betroffenen.
23.01.2026 - 12:49 Uhr
Der Polizei ist eine Schleuser- und Zuhälterbande ins Netz gegangen. Sie soll zahlreiche Frauen aus Lateinamerika nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben. Gegen drei Männer und zwei Frauen sei Haftbefehl erlassen worden wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Zuhälterei, teilten die Polizei Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg weiter mit.