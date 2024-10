Eine Fußgängerin überquert eine mehrspurige Bundesstraße in Heidelberg. Es gibt dort weder eine Ampel noch einen Fußgängerüberweg. Dann erfasst sie ein Auto.

mmf/dpa/lsw 22.10.2024 - 11:14 Uhr

Eine Fußgängerin ist auf einer Bundesstraße in Heidelberg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 77-Jährige erlag ihren Verletzungen kurz nach dem Unfall am Morgen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.