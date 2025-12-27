Ein junger Mann beugt sich in Heidelberg über einen Feuerwerkskörper – der explodiert kurz darauf und der 18-Jährige wird schwer verletzt.

red/dpa/lsw 27.12.2025 - 10:05 Uhr

Weil er sich über einen explodierenden Böller gebeugt hat, ist ein 18-Jähriger in der Nacht in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trug der Mann Splitterverletzungen in beiden Augen und Schnittwunden im Gesicht davon. Von Zeugen alarmierte Polizisten leisteten Erste Hilfe, anschließend kam der Mann in ein Krankenhaus.