Der Weihnachtsmarkt in Heidelberg gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands und lädt vom 25. November bis 22. Dezember 2024 täglich ab 11:00 Uhr zu einem unvergesslichen Adventserlebnis ein. In der malerischen Altstadt erwarten Sie festlich geschmückte Plätze, kulinarische Genüsse, handgefertigtes Kunsthandwerk und eine einzigartige Eisbahn mit Blick auf das weltberühmte Schloss.

Öffnungszeiten des Heidelberger Weihnachtsmarkts 2024

Weihnachtsmarkt (alle Plätze):

25. November bis 22. Dezember 2024 (24. Dezember geschlossen)

Sonntag – Freitag: 11:00 – 21:00 Uhr

Samstag: 11:00 – 22:00 Uhr

Winterwäldchen (Kornmarkt) & Bismarckplatz:

25. November 2024 bis 1. Januar 2025 (24. Dezember geschlossen)

Sonntag – Freitag: 11:00 – 21:00 Uhr

Samstag: 11:00 – 22:00 Uhr

Eisbahn am Karlsplatz:

25. November 2024 bis 6. Januar 2025

Täglich 10.00 - 22.00 Uhr

24. Dezember: geschlossen

25. und 26. Dezember: 12.00 – 22.00 Uhr

31. Dezember: 10.00 – 01.00 Uhr

1. Januar 2025: 12.00 – 22.00 Uhr

Parken beim Heidelberger Weihnachtsmarkt

Für Besucher des Heidelberger Weihnachtsmarktes stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten in der Innenstadt zur Verfügung. Insgesamt gibt es 15 Parkhäuser mit 5.000 Stellplätzen sowie weitere 2.000 Parkplätze in der City. Ein dynamisches Parkleitsystem zeigt Ihnen in Echtzeit, welche Parkhäuser noch freie Plätze bieten. Damit können Sie stressfrei einen passenden Parkplatz finden.

Kostenloses Parken

Am Neuen Messplatz (Kirchheimer Weg) können Sie kostenfrei parken. Dieser Parkplatz liegt etwas außerhalb und ist besonders für Besucher geeignet, die aus dem Süden oder Südwesten anreisen. Von dort erreichen Sie die Altstadt bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Parkplatz ist ebenfalls für Wohnmobile geeignet, jedoch ist Übernachten nicht gestattet.