Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen 22-Jährigen in Heidenheim überfallen und ausgeraubt. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos, nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nina Scheffel 03.09.2024 - 14:24 Uhr

In der Nacht auf Sonntag sollen Unbekannte einen 22-Jährigen in Heidenheim überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer gegen 3.45 Uhr in Begleitung einer 22-Jährigen bei einem Spielplatz in der Ludwig-Lang-Straße in Heidenheim unterwegs. Ein älterer Kleinwagen näherte sich den beiden und zwei Männer stiegen aus.