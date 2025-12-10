Trotz voller Auftragsbücher steckt Voith in den roten Zahlen. Nun soll gut jeder zehnte Job gestrichen werden. Bis feststeht, welche Standorte es trifft, dauert es noch.
10.12.2025 - 10:34 Uhr
Die Gespräche über einen Stellenabbau des Maschinenbauers Voith beginnen nach Gewerkschaftsangaben voraussichtlich erst im neuen Jahr. „Ich rechne damit, dass wir frühestens im Januar oder Februar miteinander verhandeln werden“, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Heidenheim, Tobias Bucher. Bis dahin sei die Unsicherheit groß - und das gerade kurz vor Weihnachten. „Da macht sich jeder seine Gedanken.“