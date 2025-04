Heidi Fritz engagiert sich seit Jahrzehnten in Kirche und Gesellschaft. Die Leonberger Familienbildungsstätte und der Arbeitskreis Asyl gehören dazu.

Brunhilde Arnold 08.04.2025 - 10:17 Uhr

Heidi Fritz hat in ihrem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement schon häufiger Ehrungen und Auszeichnungen entgegennehmen können. So bekam sie etwa die bronzene Brenz-Medaille, eine der höchsten Auszeichnungen der Landeskirchen in Württemberg. Die Leonbergerin war mehr als zwölf Jahre in der Landessynode aktiv und langjährige Sprecherin des landeskirchlichen Arbeitskreises Ehrenamt. Auch das Kronenkreuz der Diakonie in Gold erhielt sie für ihren Einsatz als zweite Vorsitzende des Vereins „Evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik“, der Trägerverein von vier Evangelischen Fachschulen für Sozialpädagogik in Württemberg ist. Von diesem Amt wurde sie Ende 2024 nach 30 Jahren verabschiedet. Und auf lokaler Ebene schließlich wurde ihr für ihren ebenfalls langjährigen Einsatz im Arbeitskreis Asyl der Sozialpreis der SPD Leonberg verliehen. Und ja, die Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens hat sie auch schon bekommen, im Jahr 2007 war das.