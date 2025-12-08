Krankheiten sollten auch in der Politik kein Tabuthema sein, meint die linke Frontfrau Heidi Reichinnek (37) – und erklärt damit einen peinlichen Lapsus bei Markus Lanz.
08.12.2025 - 15:37 Uhr
. Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek wirbt für einen offeneren Umgang mit Erkrankungen in der Spitzenpolitik. Sie selbst leide an Migräne, sagte Reichinnek der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Montag). „Ich habe diese Erkrankung, und sie belastet mich massiv.“ Viele Termine könne sie bei Migräne nur mit Medikamenten wahrnehmen.