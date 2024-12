Heikle Wahl in Sachsen

Sachsen hat einen neuen Ministerpräsidenten – dank einer Opposition, die Verantwortung zeigt. Die AfD begnügt sich mit der Rolle des notorischen Störenfrieds, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 18.12.2024 - 14:35 Uhr

Alle reden schon vom 23. Februar. Doch die schwierigste Wahl der laufenden Saison hat an diesem Mittwoch in Dresden stattgefunden. Für Christdemokraten wie Michael Kretschmer und dessen Amtsvorgänger war es dort lange fast eine Formsache, zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Die CDU hatte in Sachsen über Jahre absolute Mehrheiten. Künftig muss sie ohne feste Mehrheit regieren. Kretschmer konnte sich seiner Wiederwahl nicht sicher sein. Er verdankt sie einer verantwortungsbewussten Opposition.