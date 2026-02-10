Heiko-Fischer-Pokal Stuttgarter Erfolge beim heimischen Eiskunstlauf-Turnier
Vier Medaillen für den Stuttgarter Eiskunstlauf-Nachwuchs beim Heiko-Fischer-Pokal. Ein 10-Jähriger ist seiner Altersklasse voraus.
Vier Medaillen für den Stuttgarter Eiskunstlauf-Nachwuchs beim Heiko-Fischer-Pokal. Ein 10-Jähriger ist seiner Altersklasse voraus.
Erfolgreiches Heimturnier für den TEC Waldau. Beim 34. Heiko-Fischer-Pokal in der Eiswelt Stuttgart gewann der gastgebende Eiskunstlauf-Verein in zwei Kategorien.