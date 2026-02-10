Heiko-Fischer-Pokal: Stuttgarter Erfolge beim heimischen Eiskunstlauf-Turnier

Erfolgreiches Heimturnier für den TEC Waldau. Beim 34. Heiko-Fischer-Pokal in der Eiswelt Stuttgart gewann der gastgebende Eiskunstlauf-Verein in zwei Kategorien.

Bei den Juniorinnen setzte sich Valeria Huber durch. Die 14-Jährige zeigte sowohl das beste Kurzprogramm, als auch die beste Kür und gewann mit 126,02 Punkten. „Es hat zwar nicht alles geklappt. Aber wir sind sehr glücklich“, sagt die Trainerin Olga Daumann über die Vorstellung ihres Schützlings. Trainingspartnerin Hoshiyo Raasch wurde mit 120,72 Punkten Dritte. Nach dem Kurzprogramm lag sie noch auf Silber-Kurs, in der Kür zog dann jedoch die Sächsin Jara Wabner an ihr vorbei. Die dritte des Stuttgarter Trainingskaders, Anna Orlova, musste nach dem Kurzprogramm krankheitsbedingt zurückziehen.

In der Kategorie Intermediate Novice Boys gewann der Stuttgarter Jonas Bökeler mit zehn Punkten Vorsprung auf Denis Snop aus Bayern. Der zehnjährige Bökeler zeigte bei seinem Programm einen Doppel-Axel. „Normalerweise springen das die Teilnehmer in dem Alter noch gar nicht. Das hat er super gemacht“, lobt die Trainerin Daumann.

In der Kategorie Intermediate Novice Girls wurde Niya Fee Merkel vom TEC Waldau Dritte. Für den Stuttgarter ERC holte Daniel Karpov in der Kategorie Novice U10 Boys die Bronzemedaille.

Olympiasieger-Coach Alexander König vor Ort

Welchen Stellenwert der Stuttgarter Wettbewerb, der zu Ehren des früh verstorbenen Eiskunstläufers Heiko Fischer ausgetragen wird, zeigt die Teilnahme von Trainer Alexander König mit seinen Nachwuchs-Athleten. Unter der Leitung von König wurden Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang Olympiasieger. Mittlerweile ist er in Ingolstadt tätig.