may 15.07.2024 - 12:38 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntagabend bei Heilbronn sind drei Personen schwer verletzt worden. Gegen 20.45 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Honda von Talheim in Richtung Horkheim unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, sei er mit seinem Auto rechts in den Grünstreifen geraten.