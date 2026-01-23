Mehrere Tage lang soll eine Frau in der Gewalt ihres vorbestraften Ex-Partners gewesen sein. Sie wird schwer verletzt, bevor sie fliehen kann. Wie erklärt sich der Angeklagte die Taten?
23.01.2026 - 16:20 Uhr
Mehr als 30 Stunden soll das Martyrium jener Frau gedauert haben, die im vergangenen Sommer verzweifelt um ihr Leben kämpfte. Getrieben von blinder Wut und schier grenzenloser Eifersucht soll ein Mann seine Ex-Freundin nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft entführt, misshandelt und fast nackt durch die Innenstadt von Künzelsau gezerrt haben, wie die Staatsanwaltschaft dem 29-Jährigen zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Heilbronn vorwarf. Erst zwei Tage später war der schwer verletzten Frau die Flucht gelungen.