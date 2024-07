Ein Mann greift sich offenbar in einem Zug in den Schritt und blinzelt dabei einer 15-Jährigen zu. Als sie sich Hilfe sucht, droht er ihr wohl mit der Faust.

Annika Mayer 24.07.2024 - 15:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagabend in einem Zug zwischen Lauffen am Neckar und Heilbronn ein 15-jähriges Mädchen belästigt und bedroht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann laut der Polizei gegen 18:30 Uhr während der Zugfahrt in seinen Schritt gegriffen und dabei der Jugendlichen zugeblinzelt haben.