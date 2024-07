Auf einem Balkon soll ein Mann Zielübungen auf sie gemacht haben - mehrere Kinder und Jugendliche wählen deswegen laut Polizei den Notruf.

mbo/dpa/lsw 28.07.2024 - 12:13 Uhr

Ein alkoholisierter Mann soll in Heilbronn von einem Balkon aus mehrere Kinder und Jugendliche mit einer Waffe anvisiert haben. Der 36-Jährige solle gestikuliert haben, er werde sie umbringen, teilte die Polizei mit. Die Polizei war am Samstagabend mit einer zweistelligen Zahl an Streifen im Einsatz.