Ein Mann fährt mit seinem Motorrad im Industriegebiet gegen einen Sattelauflieger. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

red/dpa 16.10.2024 - 06:30 Uhr

Ein Motorradfahrer ist in Heilbronn tödlich verunglückt. Der 49-jährige Mann sei am Dienstagabend in einem Industriegebiet gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Sattelauflieger gefahren, teilte die Polizei mit.