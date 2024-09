Ein Mann geht mit seiner Frau über eine Brücke und wird von einem anderen Mann angerempelt. Es kommt zum Streit, bei dem auch ein Messer gezückt wird.

red/dpa/lsw 02.09.2024 - 18:32 Uhr

Ein 28-Jähriger ist auf einer Fußgängerbrücke in Heilbronn von einem anderen Passanten angerempelt und dann mit einem Messer leicht verletzt worden. Gegen den 26-jährigen mutmaßlichen Angreifer werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilte die Polizei mit. Er befindet sich demnach seit Samstag in U-Haft. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Vorfall am frühen Freitagabend gesehen haben.