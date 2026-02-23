Ende Oktober kam Kanzler Merz nach Heilbronn. Auf Facebook wurde über den Besuch heftig diskutiert – einige Menschen vergriffen sich in den Kommentaren im Ton. Das hat ein Nachspiel.
23.02.2026 - 15:14 Uhr
Nach einem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Heilbronn ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen wegen möglicher Beleidigungen unter einem Facebook-Post der Polizei. Nach Angaben eines Polizeisprechers geht es um Bezeichnungen wie „Pinocchio“ oder „Lackaffe“, die Nutzer unter einen Facebook-Post der Heilbronner Polizei zum Besuch von Merz posteten. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauerten noch an, so der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.