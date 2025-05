Ein Unbekannter zieht in Heilbronn durch die Stadt. Er stiehlt in mehreren Läden. Und er hat ein Messer.

Teils mit Messer soll ein unbekannter Mann binnen eines Tages an mehreren Orten in Heilbronn Menschen bedroht haben. Die Polizei geht wegen Beschreibungen von Zeugen davon aus, dass es sich wohl um denselben Täter handelt.

Am Montagmittag soll der Unbekannte zunächst in einem Einkaufszentrum Kleidung gestohlen, einen Ladendetektiv mit dem Messer bedroht haben und geflohen sein. Am Abend soll er mit offen geführtem Messer in der Stadt unterwegs gewesen sein und eine Frau mit dem Messer bedroht haben. Außerdem soll er in einem Supermarkt einen Energydrink gestohlen, den Filialleiter verbal bedroht und sich in einem Fast-Food-Restaurant auffällig verhalten haben.

Lesen Sie auch

Zwischenzeitlich verhalf dem Unbekannten eine Autofahrt zur Flucht. Der Täter stieg in das zufällig vorbeifahrende Auto eines Zeugen. Der Fahrer kannte den Mann nicht, hatte von den Bedrohungen nichts mitbekommen und wollte den Unbekannten aus Nettigkeit mitnehmen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Fahrer ließ ihn an der von dem Unbekannten gewünschten Stelle aussteigen. Bisherige Fahndungen der Polizei blieben erfolglos.