Auf Parkplätzen harren Fahrer oft aus, wenn sie pausieren müssen. In Oberrot endet eine solche Pause tödlich - im Streit über den Ukraine-Krieg. Wie fällt das Urteil vor Gericht aus?
24.10.2025 - 18:36 Uhr
Nach einem tödlichen Streit mit einem Kollegen über den Ukraine-Krieg sind zwei befreundete Lastwagenfahrer zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Während der eine Angeklagte sich laut Heilbronner Landgericht des Totschlags schuldig gemacht hat, wurde der andere wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft. Die 36 und 46 Jahre alten Männer wurden zu Haftstrafen von elf beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.