Heiligabend ist kein Tag, an dem die Deutschen traditionell Essen gehen. So ist es auch nicht so leicht, ein geöffnetes Restaurant zu finden. Aber es gibt sie – hier sind sieben Tipps.

An Heiligabend bewegen sich die allermeisten von uns in einem 50-Meter-Radius um den heimischen Christbaum. Ein Tag zum Essen gehen ist der 24. Dezember typischerweise nicht. Während es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in vielen Restaurants in Stuttgart brummt, Großfamilien mehrgängige Festtagsmenüs verzehren, hat der Großteil der Stuttgarter Restaurants am Heiligen Abend – zu.

Wer also einen Tisch für den 24. Dezember buchen will, muss im Zweifelsfall ein bisschen länger suchen. Es gibt sie aber, die Restaurants, die auch an Heiligabend öffnen. Wir haben ein paar Vorschläge – von französisch-japanischer Fusion oder türkischer Küche bis zu thailändischer oder indischer Cuisine. Lange zuwarten sollte man bei der Reservierung aber nicht mehr: Die Tische, weil eher rar, sind schnell vergeben.

Französisch-japanische Fusion in Stuttgart-West: Le Bouquet

Dass französische und japanische Cuisine aufs Schönste fusionieren kann, beweist seit fast einem Jahr das Le Bouquet in der Rotenwaldstraße, das früher Hiro Sushi war. „Wir haben schon einige Reservierungen“, sagt Hana Yukawa, die das Restaurant mit ihrer Mutter und ihrem Onkel führt, „aber es sind auch noch Tische frei.“ Am Heiligen Abend gibt es ein Adventskalender-Special – geröstete Taube zum halben Preis – und sonst die übliche Le-Bouquet-Karte: Ein Fünf-Gänge-Menü oder Gerichte à la carte – Moules frites mit Aonori, japanischem Seetang, oder Roastbeef vom Wagyu-Rind zum Beispiel.

Le Bouquet, Rotenwaldstr. 43, Stuttgart-West, Öffnungszeiten am 24.12.: 11.30-14.30 Uhr und 18-22 Uhr

Indisch in Stuttgart-Ost: Ganesha

Ein Klassiker – das Ganesha im Stuttgarter Osten gibt es seit fast 25 Jahren. Ob Tandoori oder Currys: Hier werden Fans der indischen Küche glücklich. Und weiter weg von Omis Kohlrouladen geht es bei Kreuzkümmel, Chili und Tamarinde kulinarisch kaum. Wer’s besonders festlich machen will: Das Ganesha hat auch mehrere Menüs für zwei auf der Karte.

Ganesha, Lembergstr. 19, Stuttgart-Ost, Öffnungszeiten am 24.12.: 11.30–14.30 Uhr und 17.30–23.30 Uhr

Thai in Stuttgart-Ost: Thai Thaani

Es müssen nicht immer Gänsebraten oder Saitenwürstle mit Kartoffelsalat sein – wer über die Weihnachtstage nicht verreist, aber kulinarisch dennoch Abwechslung von der hiesigen Küche braucht, kann Heiligabend im Thai Thaani in Stuttgart-Ost mit thailändischen Spezialitäten feiern. Neben Klassikern wie Pad Thai kommen hier auch Ente, Rindfleisch mit Panang Curry und gebratenes Schollenfilet auf den Tisch.

Thai Thaani, Neckarstr. 246, Stuttgart-Ost, Öffnungszeiten am 24.12.: 12-23 Uhr

Türkisch in Stuttgart-Mitte: Taverna Sultan Saray

Fernab von Gänsebraten ausgehen und sich gleichzeitig in ferne Länder träumen – das ist am Abend des 24. Dezembers auch im türkischen Restaurant Taverna Sultan Saray im Herzen Stuttgarts möglich. Ab 16 Uhr kommen in der Taverna türkische Spezialitäten wie Lammleber, verschiedene Fischplatten, gegrilltes Hackfleisch oder Börek auf den Teller. „Wir haben für den Abend schon einige Reservierungen“, so ein Mitarbeiter. Wer sich an Heiligabend also auf eine kulinarische Reise nach Anatolien begeben möchte, sollte schnell sein.

Taverna Sultan Saray, Lautenschlagerstr. 20, Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten am 24.12.: ab 16 Uhr

Türkisch in Stuttgart-Ost: Aspendos

Zur Einstimmung auf einen feierlichen Abend genießen Fans der türkischen Küche im Restaurant Aspendos schon morgens Spezialitäten – in Form eines All-you-can-eat-Buffets. Wer anschließend Heiligabend hier verbringen möchte, auf die oder den warten Köstlichkeiten wie Rinderschmorfleisch, Manti oder Doradenfilet. Eine Reservierung wird empfohlen.

Aspendos, Neckarstr. 98, Stuttgart-Ost, Öffnungszeiten am 24.12.: 9.30-23 Uhr

Türkisch in Stuttgart-Vaihingen: Le Chic

Serdar Ulas und seine Frau Bilge haben in Vaihingen das türkische Restaurant Le Chic. Foto: Lichtgut

Auch in Vaihingen können Gäste sich an Heiligabend gehobene türkische Küche schmecken lassen. Im Restaurant Le Chic genießen Gäste Spezialitäten wie verschiedenen Meze, Lammkeule, Köfte, geschnetzeltes Kalbsfleisch und Fischgerichte – die Speisekarte ist quasi endlos. Ebenso weitläufig ist die Location des Restaurants. „Wir haben an dem Abend Stand jetzt zwar schon einige Gäste, aber in unserem Restaurant ist genügend Platz“, sagt der Inhaber. Eine Reservierung ist auf der Webseite möglich.

Le Chic, Ernsthaldenstr. 43, Stuttgart-Vaihingen, Öffnungszeiten am 24.12.: 17-0 Uhr

Bayrisch-Schwäbisch in Stuttgart-Mitte: Paulaner

Wer am 24. Dezember außer Haus essen möchte, den Heiligabend – etwa, weil die Kinder früher ins Bett müssen – zeitlich aber etwas vorverlegen muss, ist im Paulaner am Alten Postplatz in Stuttgart-Mitte richtig. Das traditionsreiche Wirtshaus serviert Gästen von 10 bis 15 Uhr bayrische und schwäbische Spezialitäten wie Gänsekeule, Ochsenfleisch, Käseknöpfle oder Maultaschensuppe. Wer recht kurzfristig vorbeikommt, kann sich vorab telefonisch ankündigen, ansonsten ist eine Reservierung per Mail möglich.

Paulaner am Alten Schlossplatz, Calwer Str. 45, Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten am 24.12.: 10-15 Uhr

Mit Weihnachtsbier in Stuttgart-Mitte: Sophie’s Brauhaus

Zünftig Heiligabend feiern können Gäste auch in Sophie’s Brauhaus in der Stuttgarter Innenstadt. Das Restaurant hat bis Mitternacht geöffnet. Auf den Tisch kommen schwäbische und bayrische Gerichte wie Zwiebelrostbraten, Schweinshaxe mit Semmelknödeln, geschmälzte Maultaschen und Linsen mit Spätzle. Angestoßen wird mit eigenen Bierspezialitäten aus der Hausbrauerei – darunter auch ein Weihnachtsbier. Merry Christmas!

Sophie’s Brauhaus Marienstr. 28, Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten am 24.12.: 11.30-0 Uhr

