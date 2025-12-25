Auch bei der stimmungsvollen Heiligabendfeier im Treffpunkt Mozartstraße in Fellbach mit 53 Gästen erheben sich kritische Stimmen gegen die Sparpläne der Stadt.
Der Saal im Treffpunkt Mozartstraße in Fellbach ist vorbereitet für eine fröhlich-festliche Heiligabendfeier in Gemeinschaft. Ein prächtig geschmückter Christbaum, Lichterketten an den Fenstern, Sterne und festlich gedeckte Tische erwarten die Gästeschar. Es gibt Schnitzel, Pute oder Schwein, mit Kartoffelsalat sowie einem bunten Salatteller und zum Nachtisch Eissterne. Doch die Ruhe ist trügerisch. Abseits der Weihnachtsstimmung rumort es gewaltig. Die Stadt muss sparen und will – nicht nur – die beliebte Begegnungsstätte in Fellbach aus Kostengründen zum 1. Juli schließen. Doch es regt sich Widerstand. Besucherinnen und Besucher, Ehrenamtliche und Hauptamtliche wollen das Ende nicht einfach hinnehmen.