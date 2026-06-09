Heilungen in Herrenberg: Keine falschen Hoffnungen wecken

Glaube kann Berge versetzen. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Mit der festen Überzeugung, dass durch die Gebete eines Erweckungspredigers Menschen von schweren Erkrankungen spontan genesen können, sind hunderte Christen zum Heilungsgottesdienst nach Herrenberg gekommen.

Einige von ihnen haben die erhoffte Befreiung von körperlichen und psychischen Leiden erfahren. Damit haben die Wendepunkt-Organisatoren vielen Menschen offenbar Hoffnung geschenkt. Nicht wenige könnten durchaus als seelisch erleichtert aus der Zeremonie gegangen sein.

Die Heilungskonferenz in Herrenberg zog Hunderte Menschen an. Vorne auf der Bühne spricht: David Owuor. Foto: Martin Dudenhöffer

Einigen Menschen, die die Veranstaltung vorzeitig verließen, erschienen die Wunderheilungen aber wenig glaubhaft. Dass einige die Auftritte befremdete, ist nachvollziehbar. Die Behauptung, von Blindheit, jahrelangen Gelenkproblemen oder Autismus spontan „geheilt“ worden zu sein, mutet skurril an. Ebenso die zum Beweis angetretenen Hopserläufe einiger spontan geheilter Frauen.

Geistheilungen überschreiten jede Rationalität

Vor Ort wurden diese Geistheilungen als gegeben, die Menschen wörtlich als „befreit“ von ihren Krankheiten angesehen. Dabei gab es zu diesem Zeitpunkt und gibt es wahrscheinlich auch später keinerlei Belege dafür, dass die Leiden wirklich verschwunden sind. Auch nicht, wenn ein in Herrenberg niedergelassener Arzt dies auf die Schnelle und unter Beobachtung von niemand geringerem als dem Propheten der Bewegung bereitwillig zu bekunden scheint.

Die vor allem aus Afrika mitgebrachten und teils auch in Herrenberg demonstrierten Wundergeschichten widersprechen größtenteils jeglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und führen so in die Irre. Bei manchen können sie falsche Hoffnungen wecken. Und sie hinterlassen selbst bei vielen gläubigen Menschen einen eher faden Beigeschmack.