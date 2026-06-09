Heilungen in Herrenberg Keine falschen Hoffnungen wecken
Die angeblichen Beweise von Geistheilungen, wie in Herrenberg zu bewundern, sind nicht überzeugend. Ein Kommentar von Redakteur Martin Dudenhöffer.
Die angeblichen Beweise von Geistheilungen, wie in Herrenberg zu bewundern, sind nicht überzeugend. Ein Kommentar von Redakteur Martin Dudenhöffer.
Glaube kann Berge versetzen. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Mit der festen Überzeugung, dass durch die Gebete eines Erweckungspredigers Menschen von schweren Erkrankungen spontan genesen können, sind hunderte Christen zum Heilungsgottesdienst nach Herrenberg gekommen.