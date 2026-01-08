Die deutschen Biathletinnen warten weiter auf einen Einzel-Podestplatz im Olympia-Winter. Beim Weltcup in Oberhof kommen Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz in die Top 6. Eine Schwedin siegt.

dpa 08.01.2026 - 15:36 Uhr

Oberhof - Die deutschen Biathletinnen haben zum Auftakt des Heim-Weltcups in Oberhof den ersten Podestplatz in einem Einzelrennen des Olympia-Winters knapp verpasst. Im Sprint über 7,5 Kilometer liefen Franziska Preuß als Fünfte und Janina Hettich-Walz als Sechste mit je einem Schießfehler um wenige Sekunden am Podium vorbei. Hettich-Walz hat damit die Olympia-Norm geschafft.