Franziska Preuß zeigt sich bei ihrem Weltcup-Heimspiel stark verbessert. Nach Patzern in der Staffel trifft die Weltmeisterin im Sprint alle Scheiben, für das Podium reicht das trotzdem nicht.
16.01.2026 - 15:48 Uhr
Ruhpolding - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat ihren ersten Podestplatz der Saison beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding trotz eines fehlerfreien Rennens verfehlt. Drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele belegte die 31-Jährige in ihrem Wohnort als beste Deutsche den fünften Platz.