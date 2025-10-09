Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt. Der Sprecher macht Hoffnung für den viertägigen Festreigen in Fellbach.

Hoffentlich regnet es nicht an diesem Wochenende – das ist immer wieder zu hören, wenn man sich in Fellbach umhört. Denn das große Heimatfest, der Fellbacher Herbst, wird vom 10. bis 13. Oktober mit Zigtausenden Gästen gefeiert. Und wer möchte da schon im Nieselregen oder Platzregen stehen, um den bunten Festzug zu verfolgen? Auch im Weinsträßle, auf dem Rummel, beim Festakt auf dem Guntram-Palm-Platz sieht alles anders aus, wenn es nicht schüttet wie in den vergangenen Tagen und am vergangenen Wochenende.

Der Festzug startet am Samstag um 14 Uhr. Foto: Gottfried Stoppel Ruhiges Herbstwetter mit etwas Nebel ist am Sonntag angesagt

Auf Nachfrage am Mittwoch kann ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes beruhigen: Am Samstag gibt es nach der bisherigen Vorhersage keinen Regen. Und auch am Herbstsonntag mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr ist ruhiges Herbstwetter mit etwas Nebel angesagt. Wenn sich dieser auflöse, könne auch die Sonne durchkommen, bei bis zu 17 Grad.

Und wie es aussieht, muss auch Peter Notter, der das Musikfeuerwerk vom Dach der Schwabenlandhalle am Sonntagabend um 20.30 Uhr zündet, nicht mit Windböen kämpfen. Am Sonntagabend soll es laut Wetterdienst windschwach und niederschlagsfrei sein. Grundsätzlich werde das Wetter von einem Hochdruckgebiet über dem westlichen Mitteleuropa bestimmt.

Noch etwas unsicher sei, wie der Montag wird. Da könnte es eventuell regnen. Aber laut Wetterdienst sei das – Stand Mittwoch – noch zu früh, um das zu beurteilen. Wie es also aussieht, ist es quasi ausgemacht, dass das Fellbacher Herbstwetter freundlich ist. Natürlich gilt das auch für die Beutelsbacher Kirbe, die vom 9. bis 13. Oktober steigt, und den Winnender Herbst mit seinem verkaufsoffenen Sonntag.

Infos zum Fellbacher Herbst auch unter herbst.fellbach.de