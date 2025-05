Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg trennt nach dem 36:29 gegen die HSG Blomberg-Lippe noch ein Sieg von der deutschen Meisterschaft. Das Double wäre damit perfekt.

Jürgen Frey 21.05.2025 - 21:33 Uhr

Fünf deutsche Meisterschaften wurden als SG BBM Bietigheim gewonnen. Nun winkt der erste Meistertitel unter dem neuen Vereinsnamen. Die Bundesliga-Handballerinnen der HB Ludwigsburg besiegten am Mittwochabend im ersten Finalspiel die HSG Blomberg-Lippe mit 36:29 (19:13). Damit kann die Mannschaft des scheidenden Trainers Jakob Vestergaard mit einem weiteren Erfolg am kommenden Samstag (19 Uhr) in Blomberg, nach dem Gewinn des DHB-Pokals, auch die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Gewinnt das Team aus dem Lipperland, kommt es am 28. Mai in Ludwigsburg zum entscheidenden dritten Spiel.