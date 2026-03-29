Frisch Auf Göppingen besiegt den HC Erlangen nach einer kämpferischen Topleistung nach der Pause mit 27:24. Rutger ten Velde und Oskar Neudeck ragen vor 5500 Zuschauer heraus.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Riesenjubel in der EWS-Arena: Frisch Auf Göppingen dreht mit einer großartigen kämpferischen Leistung die Partie gegen den HC Erlangen, landet mit dem 27:24 (11:14) seinen vierten Sieg in der Handball-Bundesliga in Serie und klettert auf Platz neun. „Nach unseren jüngsten Erfolgen sind wir in der zweiten Hälfte ruhig geblieben und haben darauf vertraut, dass wir das Ding noch ziehen“, sagte Göppingens Rutger ten Velde. Der niederländische Nationalspieler zeigte vor allem auch in der Defensive eine klasse Leistung und war mit seinen vier Toren gemeinsam mit Linksaußen-Kollege Marcel Schiller (4/4) zweitbester Frisch-Auf-Werfer hinter dem überragend auftrumpfenden Oskar Neudeck (5).

 

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Vor 5500 Zuschauern legte Frisch Auf mit einem 5:0-Lauf nach der Pause den Grundstein für die Wende. Aus dem 12:16 wurde ein 17:16. Nach dem 24:21 kam der HCE noch einmal auf 25:24 ran, doch Keeper Julian Buchele verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich. Den Rest erledigten die beiden Männer des Spiels – ten Velde und Neudeck – mit ihren Toren zum Endstand von 27:24.

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„Das war ein Sieg des Willens in einer Halle mit Gänsehautatmosphäre“, freute sich Trainer Ben Matschke. Mit noch mehr Selbstvertrauen geht Frisch Auf nun ins nächste Spiel gegen die Übermannschaft der Liga: Am Ostersonntag (18 Uhr) kommt der SC Magdeburg in die EWS-Arena.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveras (4/1 Paraden), Buchele (3/1 P.); Neudeck 5 Tore, ten Velde 4, Klöve 3, Goßner, Persson 3, Pregler, Schiller 4/4, Jurmala, Sunnefeldt, Lastro 1, Gislason 1, Newel 3, Hanne 3, Schmidt.

HC Erlangen: Herceg (9 Paraden), Quenstedt, Ghedbane (0 P.); Runarsson 4/4 Tore, Kos, Nissen 5, Bialowas 3, Överjordet 1, Scheerer, Firnhaber 1, Metzner 3, Schultz, Buck, Kristjansson 3/2, Gebala 1, Gömmel 3.

Saison 2025/26

Ergebnisse
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf Göppingen – HC Erlangen 27:24.

Termine
FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)