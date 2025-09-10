Auch die schönsten Ferien enden irgendwann. Für Autofahrer stellt sich die Frage: Wie komme ich gut ohne große Staus wieder nach Hause?
10.09.2025 - 06:28 Uhr
Wenn in Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien enden und die Rückreise ansteht, kann es auf den Straßen mit der Erholung aus dem Urlaub schnell zu Ende sein. Auch am kommenden Wochenende könnte die Autobahn zeitweise zum Dauerparkplatz werden, wie der ADAC in einer Prognose befürchtet. Die Staus auf den Rückreiserouten dürften dabei noch länger ausfallen als auf den Gegenspuren.