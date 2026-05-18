Heimsheim 124 Gräber für 15 Jahre – Wenn der Gärtner die Grabpflege übernimmt
Das neue Grabfeld in Heimsheim bietet 124 Plätze, deren Gestaltung und Pflege für 15 Jahre von Gärtnern übernommen wird. Wir zeigen die Kosten und Vorteile.
Das neue Grabfeld in Heimsheim bietet 124 Plätze, deren Gestaltung und Pflege für 15 Jahre von Gärtnern übernommen wird. Wir zeigen die Kosten und Vorteile.
Zahlreiche verschiedenfarbige Granitsteine schaffen Struktur, blühende Farbtupfer dienen als Blickfang: Der Heimsheimer Friedhof hat ein neues Grabfeld. Und nicht irgendeines. Die 124 Grabplätze werden nicht von Angehörigen, sondern von Friedhofsgärtner gepflegt. Der Bürgermeister Jürgen Troll stellte der Öffentlichkeit jetzt ein neues Grabfeld auf dem Heimsheimer Friedhof vor, wo ein „würdevoller Ort der Erinnerung“ entstanden sei.