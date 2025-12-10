Weil Heimsheim der Verlust von millionenschweren Fördergeldern droht, soll es jetzt rasch Baumaßnahmen geben.
10.12.2025 - 05:29 Uhr
„Wir bekommen die Verlängerung nicht mehr genehmigt, wenn wir nicht investive Maßnahmen einspeisen“, sagte der Leiter des Heimsheimer Bauamtes an die Adresse der Stadträtinnen und -räte. Das Ultimatum der Geldgeber für das Sanierungsgebiet Stadtkern stand wie der sprichwörtliche Elefant im Raum, als das Gremium zum wiederholten Mal über mögliche Maßnahmen beriet. Diesmal allerdings mit Blick auf eine Deadline: Wenn bis 30. April 2026 nichts passiert in Sachen Stadtkernentwicklung, dann drohe der Verlust sämtlicher Städtebaufördermittel.