 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Programm fürs „Heimspiel“ steht fest

Heimspiel Andrea Berg Programm fürs „Heimspiel“ steht fest

Heimspiel Andrea Berg: Programm fürs „Heimspiel“ steht fest
7
Am 17. und 18. Juli kommen Fans von Andrea Berg in Aspach beim Heimspiel auf ihre Kosten - wer dem Publikum vor ihren Auftritten einheizt, steht nun fest. Foto: dpa

Andrea Berg kehrt im Juli 2026 zum 21. „Heimspiel“-Open-Air nach Aspach zurück. Neben ihren beiden Auftritten wartet ein Vorprogramm mit Schlager, Rockabilly und Volksmusik.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Wenn Andrea Berg zum Heimspiel ruft, wird Aspach wieder zum Treffpunkt Tausender Schlagerfans. Am 17. und 18. Juli 2026 lädt die Sängerin zu ihrem 21. „Heimspiel“ Open-Air in die WIRmachenDRUCK Arena ein. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 40.000 Besuchern. Geplant sind zwei große Shows sowie das traditionelle Bergfest für die ganze Familie am 19. Juli. Rund um die Konzerte gibt es ein Vorprogramm, das die Fans schon vor Andrea Bergs Auftritten auf Betriebstemperatur bringen soll.

 

Anna-Maria Zivkov kommt erstmals nach Aspach

Erstmals beim Heimspiel in Aspach dabei ist Anna-Maria Zivkov. Die gebürtige Mainzerin mit bulgarischen Wurzeln wird von den Veranstaltern als Newcomerin im deutschsprachigen Popschlager vorgestellt. Früh zog es sie auf die Bühne, TV-Erfahrung sammelte sie unter anderem bei der bulgarischen Ausgabe von „X-Factor“. Inzwischen setzt sie auf modernen Popschlager. Im vergangenen Oktober erschien ihr erstes Studioalbum „Forever“. Davon soll es in Aspach ebenfalls einen Auszug geben.

Rebel Tell bringen „Schlagerbilly“ ins Bergdorf

Beim Heimspiel gehören die Rebell Tell seit Jahren zum festen Vorprogramm. Wer die Musiker kennt, weiß: Ganz geordnet dürfte es im Vorprogramm nicht zugehen. Die vierköpfige Band mischt Schlager, Rockabilly, Ska und Humor zu einem Stil, den sie selbst „Schlagerbilly“ nennt. Bekannt wurde Rebel Tell unter anderem durch „Das Supertalent“.

Ihr Versprechen ist weniger glatte Show als gute Laune mit Augenzwinkern: mal laut, mal leise, mal zum Mitsingen, mal zum Lachen – aber immer nah am Publikum. Für ein Warm-up vor Andrea Berg ist das keine schlechte Grundausstattung.

Melanie Brugger verbindet Harmonika und moderne Rhythmen

Auch Melanie Brugger steht in Aspach auf der Bühne. Die 20-jährige Kärntnerin gilt als junge Stimme der modernen Volksmusik- und Schlagerszene. Ihr Markenzeichen ist laut Mitteilung eine Mischung aus traditionellen Harmonika-Klängen und modernen Rhythmen. Bekannt wurde sie auch durch Live- und Fernsehauftritte, unter anderem bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“.

Zum Heimspiel-Samstag bringt sie unter anderem die Songs „Steig auf“ und „Amore mit Motore“ mit. Das passt zur Harley-Davidson Charity-Tour, die Andrea Berg im Rahmen ihrer Sommer-Open-Airs unterstützt. In Aspach wird deshalb auch eine große Harley-Community erwartet, die auf die Arbeit und Hilfsprojekte der Charity-Tour aufmerksam machen soll.

SUNRISE spielt Hits aus dem Jubiläumsalbum

Mit SUNRISE kommt zudem ein Schlagerduo aus Südtirol nach Aspach. Arno Adler und Florian Wieser stehen seit mehr als 15 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Nach ersten musikalischen Schritten im Jahr 2008 entwickelte sich SUNRISE zu einem Live-Act, der auch außerhalb Südtirols unterwegs ist.

Sandra Lee Resch und Thommy sorgen für weitere Stimmung

Sandra Lee Resch ergänzt das Vorprogramm am Konzert-Freitag. Die Sängerin und Songwriterin lebt seit mehreren Jahren in den USA und bewegt sich musikalisch zwischen Rock, Pop, Country und Balladen. Für das Heimspiel bringt sie damit einen etwas anderen Ton ins Vorprogramm.

Zwischen den Acts übernimmt DJ und Entertainer Thommy. Er gehört nach Veranstalterangaben seit Jahren zu den DJ- und Entertainment-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Eventbereich und ist regelmäßig auf Open-Air-Bühnen von Andrea Berg und weiteren Schlagerstars dabei. Sein Programm umfasst Schlager, Pop, Partyhits, Live-Gesang und Gitarre.

Der Ausklang folgt am Sonntag, 19. Juli, mit traditionellen „Bergfest“. Es bildet alljährlich den Abschluss von Andrea Bergs „Heimspiel“-Wochenende: Am Sonntag nach den großen Open-Air-Konzerten verwandelt sich das Stadiongelände in einen bunten Erlebnispark für die ganze Familie. Statt eines klassischen Konzerts steht an diesem Tag das gemeinsame Feiern im Vordergrund: Ein buntes Bühnenprogramm, Karussells, Spielattraktionen und kulinarische Angebote locken tausende Besucher an. Das absolute Highlight für die treuen Fans ist dabei die traditionelle Autogramm- und Fotostunde, bei der die Schlagersängerin ihren Anhängern ganz nah ist.

Tickets für Heimspiel und das Bergfest sind laut Mitteilung weiterhin über die Homepage von Andrea Berg und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für die beiden Konzerte sind noch Stehplätze und einige wenige Sitzplätze verfügbar. Das Vorprogramm beginnt an beiden Tagen um 16.30 Uhr. Die Auftritte von Andrea Berg folgen am Freitag voraussichtlich gegen 20.45 Uhr, am Samstag um 20.30 Uhr.

Weitere Themen

Feuerwehreinsatz bei Remshalden: Besatzung rettet sich auf der B29 aus brennendem Rettungswagen

Feuerwehreinsatz bei Remshalden Besatzung rettet sich auf der B29 aus brennendem Rettungswagen

Zwei Rettungssanitäter sind am Montagabend auf der B29 in einem Rettungswagen unterwegs, als dieser plötzlich zu brennen beginnt. Die Sanitäter reagieren geistesgegenwärtig.
Von Matthias Kapaun
Technik statt Zufall: Flipper-Meisterschaft in Fellbach: Warum Flippern kein Glücksspiel ist

Technik statt Zufall Flipper-Meisterschaft in Fellbach: Warum Flippern kein Glücksspiel ist

In Fellbach zeigt die offene württembergische Flipper-Meisterschaft: Wer gewinnt, braucht mehr als schnelle Finger – entscheidend sind Ballkontrolle und starke Nerven.
Von Chris Lederer
Gemeinschaftsevent in Schorndorf: Tätowier-Event: Selbstversuch geht unter die Kunsthaut

Gemeinschaftsevent in Schorndorf Tätowier-Event: Selbstversuch geht unter die Kunsthaut

Tätowierer Tom Schwager aus Welzheim hat in Schorndorf zum Selberstechen als Gemeinschaftsevent mit Aha-Effekt eingeladen.
Von Eva Herschmann
Schlägerei in Murrhardt: Mann prügelt mit Stange auf Kontrahenten ein

Schlägerei in Murrhardt Mann prügelt mit Stange auf Kontrahenten ein

Ein Streit zwischen zwei Männern wird in Murrhardt zunächst verbal ausgetragen. Doch dann eskaliert der Disput.
Von Jürgen Veit
Vermisste aus Urbach: 67-Jährige nach Flug von Stuttgart nach Barcelona verschwunden

Vermisste aus Urbach 67-Jährige nach Flug von Stuttgart nach Barcelona verschwunden

Seit 9. Juni wird eine Frau aus Urbach vermisst, nachdem sie von Stuttgart nach Barcelona gereist ist. Die Polizei sucht mit Foto öffentlich nach der Seniorin und bittet um Hinweise.
Von Sascha Sauer
50-Jähriger in Haft: Sexueller Übergriff auf Teenager - beim Haarschnitt im Friseursalon

50-Jähriger in Haft Sexueller Übergriff auf Teenager - beim Haarschnitt im Friseursalon

Die Polizei nimmt nach einem ungewöhnlichen Vorfall in Kernen einen Beschäftigten fest. Mutmaßliches Opfer ist ein 14 Jahre alter Junge.
Von Sascha Schmierer
Guide Michelin: Im Rems-Murr-Kreis ist der Genießerhimmel ein Stück näher

Guide Michelin Im Rems-Murr-Kreis ist der Genießerhimmel ein Stück näher

Gehobene Gastlichkeit ist keine Eintagsfliege – nur in Stuttgart und im Schwarzwald gibt es mehr Sternerestaurants als rund um Waiblingen.
Von Sascha Schmierer
Ex-Tatort-Star in Fellbach: Nina Kunzendorf: „Ich bin Regionalpatriotin und liebe das Kurpfälzische“

Ex-Tatort-Star in Fellbach Nina Kunzendorf: „Ich bin Regionalpatriotin und liebe das Kurpfälzische“

Die Schauspielerin Nina Kunzendorf liest in Fellbach. Im Interview spricht sie über ihre schwäbischen Wurzeln und ihre riesige Freude über die Fortsetzung der Krimireihe „Spuren“.
Von Dirk Herrmann
Theater im Schwanen: Adelsträume eines eitlen Bürgers

Theater im Schwanen Adelsträume eines eitlen Bürgers

Die Theater-AG des Salier-Gymnasiums zeigt Molières zeitlose Komödie „Ein Bürger als Edelmann“ über Eitelkeit und Selbstüberschätzung. Ein Abend mit Witz, Tempo und hoher Aktualität.
Von Annette Clauß
Laienschauspiel Mainhardter Wald: Erst waren sie Rebellen, dann wurden sie Räuber

Laienschauspiel Mainhardter Wald Erst waren sie Rebellen, dann wurden sie Räuber

Das Laienschauspiel Mainhardter Wald inszeniert an Sommerwochenenden das wilde und weithin unbekannte Schicksal seiner Vorfahren.
Von Jochen Fischer
Weitere Artikel zu Andrea Berg Aspach Schlager Südtirol
 
 