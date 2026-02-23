Heimspiel für den Dirigenten: Nicht nur die „Moldau“ – alles ist im Fluss

Wie sie sprudelt, plätschert, wogt und strömt! Die Moldau: wichtigster, längster und wasserreichster Fluss des heutigen Tschechiens. Und wie exzellent hat das Staatsorchester Stuttgart dieses vielgestaltige Fließen am Sonntag plastisch hörbar gemacht – in Bedřich Smetanas „Vltava“ („Die Moldau“). Vom ätherischen, streicherflirrenden, feinen Nebelflor überm vollmondbeschienenen Reigen der Wassernixen bis hin zum exakt akzentuierten Ineinander der Verwirbelungen der Stromschnellen.

Ein Heimspiel für Dennis Russell Davies am Dirigierpult, war er doch in den 1990er-Jahren Generalmusikdirektor der Stuttgarter Staatsoper und später elf Jahre lang Chefdirigent des Stuttgarter Kammerorchesters. Der Beethovensaal der Liederhalle war so gut wie ausverkauft in diesem lange bejubelten Konzert. Die Popularität der „Moldau“, die in Konzerten meist als Einzelstück und dann selten derart vielschichtig wie an diesem Morgen erklingt, lässt die Tatsache vergessen, dass sie eigentlich Teil eines großen Zyklus von sechs sinfonischen Dichtungen ist, die Smetana in den Jahren 1872 bis 1879 als „Má Vlast“ („Mein Vaterland“) vertonte und die sich der musikalischen Darstellung der Landschaften, der Geschichte und der Sagenwelt Böhmens widmen.

Das Staatsorchester spielt erfreulicherweise alle sechs Stücke

Das Staatsorchester spielte an diesem Morgen erfreulicherweise alle Sechse. Und so reihte sich „Die Moldau“ ein in den weitgespannten Bogen musikalisch elektrisierender Geschichtserzählung. Für Smetana bedeutete der Zyklus ein politisches Bekenntnis zur tschechischen Nation, die zu dieser Zeit innerhalb des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn um ihr Recht auf Selbstbestimmung kämpfte.

Sieht man einmal ab vom Eingangsstück „Vyšehrad“ – benannt nach dem Prager Burgwall –, als das Orchester vergleichsweise noch farblich flach blieb und die eine oder andere Stelle noch der genaueren Ausarbeitung bedurft hätte, hörte man im weiteren Verlauf eine vorbildliche, durchweg in den Hörsog reißende Aufführung. Die Qualität des Dirigenten Davies liegt in seinem Können, die Orchestergruppen immer in der perfekten Klangbalance zu halten. Der Streicherklang bleibt transparent und flexibel, ohne an Klangfülle und Farbe zu verlieren, die Farbenvielfalt der Blech- und Holzblasinstrumente kann sich voll entfalten.

Ein Grollen führt zum rhythmisierten Kampfgeschehen

Voraussetzung für plastische Tonmalereien, für kommunikative Strukturen, für die Dynamik, die ungeheuer vielfältige Rhythmik und vor allem auch für subtil artikulierte Übergänge: etwa im Porträt der böhmischen Amazonenkönigin „Šárka“, wenn sich aus dem Dunkel der geheimnisvollen nächtlichen Waldstimmung langsam ein Grollen aufbaut, das dann flugs ins brutal rhythmisierte Kampfgeschehen führt.

Davies dirigiert mit klaren Gesten, kühl und straff, mit sehr genauen Vorstellungen, die er zu vermitteln weiß. Orchester und Dirigent verstehen sich hörbar ganz hervorragend.

Tschechische Nationalbewegung in vollen Touren

Volkslieder und Tänze bleiben keine disparaten Ereignisse, sondern fügen sich geschmeidig und logisch ein in den dramatischen Fluss. Und weil Davies der zeitgenössischen Musik zugewandt ist, können sich auch die modernen, zukunftsweisenden Aspekte der Klangsprache Smetanas besonders deutlich offenbaren: etwa im Beginn von „Aus Böhmens Hain und Flur“, einer Klangflächenkomposition, oder überhaupt, weil sich Klangfarbe als formbildende Kraft in Szene setzen kann.

Und weil die musikalische Logik der Erzählung sich so unmittelbar ergibt, macht auch das Tschingderassabum am Ende vom finalen „Blaník“, dem sagenumwobenen tschechischen Wallfahrtsberg, einen Sinn: als Prämisse an den euphorischen Glauben an die Kraft der Freiheit, als die tschechische Nationalbewegung in vollen Touren lief.