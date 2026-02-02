 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. So streng waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart noch nie

Heimspiel gegen Galatasaray So streng waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart noch nie

Heimspiel gegen Galatasaray: So streng waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart noch nie
1
Fans von Fenerbahce Istanbul beim Gastspiel ihres Volleyball-Teams im Viertelfinale der Champions-League im Februar 2024 in der Stuttgarter Scharrena. Foto: Baumann

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart steht im CEV-Cup gegen Galatasaray Istanbul sportlich vor einer Herausforderung – es geht aber auch darum, dass alles friedlich bleibt.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

Nach der deutlichen Niederlage bei Galatasaray Istanbul gab es bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart eine einhellige Meinung: Das ist zu wenig gewesen – viel zu wenig. „Unsere Leistung war katastrophal“, sagte Trainer Konstantin Bitter nach dem 1:3 (12:25, 25:21, 16:25, 10:25). Geschäftsführer Aurel Irion hat kaum noch Hoffnung, dass sein Team das Rückspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) 3:0 oder 3:1 gewinnt und dann im Golden Set doch noch das Viertelfinale im CEV-Cup erreicht: „Es war unser schlechtester Auftritt in dieser Saison, in drei Sätzen hatten wir keine Chance. Ich hätte mir mehr Kampfgeist gewünscht. Das Duell noch zu drehen, dürfte gegen diesen starken Gegner kaum möglich sein.“

 

Versuchen werden es die Stuttgarter Volleyballerinnen trotzdem. Zugleich hat der MTV noch eine zweite Herausforderung zu bewältigen. „Wir hoffen, dass es ein faires Spiel wird und es zu keinen Ausschreitungen kommt“, sagt Aurel Irion, „dafür werden wir alles tun.“ Oder anders ausgedrückt: Sicherheit geht vor.

Beim Fenerbahce-Spiel entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro

Schlechte Erfahrungen mit fanatischen Anhängern sind im Volleyball eher selten, Allianz MTV Stuttgart hat sie gemacht – im Februar 2024 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul. Die Gastgeberinnen lieferten eine sensationelle Vorstellung, schlugen den haushohen Favoriten 3:2. Doch nicht nur auf dem Spielfeld ging es rund. Mehrere hundert Anhänger des türkischen Clubs, der wie Galatasaray vor allem für seine Fußballer bekannt ist, sangen, hüpften, trommelten und gestikulierten – angeheizt von zwei Einpeitschern – zwei Stunden lang. Vor der Partie hatten sie zudem einen Rauchtopf gezündet. Als den Fans klargemacht wurde, dass das weitere Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen sei, kam es zu einem kurzen Handgemenge. Die Polizei, die im Lauf des Spiels die Zahl der Einsatzkräfte spontan auf 60 erhöht hatte, sprach am Tag danach von einer „aggressiven Grundstimmung“. Zurück blieben 38 heruntergetretene Sitzflächen und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Weshalb es diesmal schon im Vorfeld viele Gespräche gab.

Kapitänin Antonia Stautz: Im Hinspiel bei Galatasaray Istanbul machten die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zu wenig Punkte Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Ausrichter Allianz MTV Stuttgart traf sich mit Vertretern des Stuttgarter Ordnungs- und Schulamtes, der Polizei, der Feuerwehr und seines Sicherheitsdienstes. „Es war ein sehr konstruktiver Termin“, sagt Aurel Irion, „damals gegen Fenerbahce war es für uns als Verein eine schwer zu bewältigende Situation, die wir so im Volleyball nicht kennen.“ Weshalb nun ein strenges Sicherheitskonzept für die Scharrena beschlossen wurde – mit einem Bündel von Maßnahmen, das es in dieser Form bei einem MTV-Spiel noch nie gegeben hat.

Unsere Empfehlung für Sie

Allianz MTV Stuttgart: Zu wenig Widerstand beim Favoriten

Allianz MTV Stuttgart Zu wenig Widerstand beim Favoriten

Stuttgarts Volleyballerinnen unterliegen im Hinspiel des CEV-Pokals bei Favorit Galatasaray Istanbul mit 1:3. Trainer Konstantin Bitter bemängelt fehlende Disziplin.

Die Tickets für das CEV-Cup-Duell waren sehr gefragt, mindestens 250 Gäste-Fans (einem Auswärtsteam stehen immer zehn Prozent der Karten zur Verfügung) werden erwartet. Darunter sind auch Mitglieder von „ultrAslan“, der Vereinigung von Galatasaray-Ultras, die Ableger in ganz Europa hat. Um ähnliche Vorfälle wie vor zwei Jahren zu vermeiden, wird diesmal die Polizei starke Präsenz in der Scharrena zeigen, der Sicherheitsdienst, der bei jedem MTV-Heimspiel im Einsatz ist, verdoppelt sein Personal. Ausgegeben wurden nur personalisierte Eintrittskarten, geplant sind strenge Einlasskontrollen, bei denen die Namen abgeglichen werden. Außerdem wurden im Gästeblock der Scharrena etliche Sitze ausgebaut. „Wir hoffen auf ein spannendes Spiel, in dem wir eine bessere Leistung als in Istanbul zeigen wollen“, erklärt Geschäftsführer Aurel Irion, „stimmungsvoll wird die Atmosphäre auf jeden Fall. Noch wichtiger aber ist, dass alles friedlich bleibt.“

Weitere Themen

Deutscher Spielplan Fußball-WM 2026: Wann spielt Deutschland? Gegner, Termine und Uhrzeiten

Deutscher Spielplan Fußball-WM 2026 Wann spielt Deutschland? Gegner, Termine und Uhrzeiten

Wann spielt Deutschland bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026? Alles zu den Gegnern, Terminen und Uhrzeiten der Spiele in der Vorrunde.
Von Florian Huth
Spielplan der Fußball-WM 2026: Termine und Uhrzeiten von Vorrunde bis Finale

Spielplan der Fußball-WM 2026 Termine und Uhrzeiten von Vorrunde bis Finale

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis 16. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Uhrzeiten der Spiele im Überblick.
Von Florian Huth
Vor den Winterspielen: Triple-Olympiasieger Michael Greis erwartet ein „Fest des Sports“

Vor den Winterspielen Triple-Olympiasieger Michael Greis erwartet ein „Fest des Sports“

Als Biathlet erlebte Michael Greis 2006 die beste Zeit seiner Karriere – nun blickt er auf Olympia 2026 und erklärt, warum für ihn Nachhaltigkeit wichtiger ist als Zentralisierung.
Von Jochen Klingovsky
Nach EM-Silber: Kein Gold für deutsche Handballer – aber glänzende Perspektiven

Nach EM-Silber Kein Gold für deutsche Handballer – aber glänzende Perspektiven

Das deutsche Nationalteam wird Vize-Europameister – und hat nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky so viel Entwicklungspotenzial, dass die Perspektive glänzend ist.
Von Jochen Klingovsky
Handball-EM 2026: Kein Gold-Coup: Handballer verlieren EM-Endspiel

Handball-EM 2026 Kein Gold-Coup: Handballer verlieren EM-Endspiel

Die deutschen Handballer können sich nach 2004 und 2016 nicht ein drittes Mal zum Europameister küren. Im Endspiel ist Dänemark wie schon bei Olympia zu stark.
Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart ohne Probleme

Volleyball-Bundesliga Allianz MTV Stuttgart ohne Probleme

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart feiern mit einem 3:0 gegen den Tabellenachten SW Erfurt den 15. Sieg im 15. Saisonspiel.
Von Henning Maak
Australian Open: Sieg in Melbourne: Alcaraz schreibt Geschichte

Australian Open Sieg in Melbourne: Alcaraz schreibt Geschichte

Carlos Alcaraz hat jetzt alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Und das in einem Alter, in dem das vor ihm noch keiner geschafft hat.
MMA-Event in der Schleyerhalle: Dalaslan gewinnt in Stuttgart – der Moment des Triumphs im Video

MMA-Event in der Schleyerhalle Dalaslan gewinnt in Stuttgart – der Moment des Triumphs im Video

Sie stiehlt bei „Oktagon 83“ allen die Show: Der emotionale Siegesjubel des aufstrebenden MMA-Stars Alina Dalaslan im Video.
Von Sascha Maier und Christoph Müller
DHB-Prämien der Handball-EM 2026: Im Finale! So viel Geld winkt den deutschen Nationalspielern

DHB-Prämien der Handball-EM 2026 Im Finale! So viel Geld winkt den deutschen Nationalspielern

So viel Geld können die deutschen Handball-Nationalspieler bei der Europameisterschaft der Männer 2026 verdienen. Im Erfolgsfall winkt für den Titelgewinn eine außergewöhnlich hohe Prämie.
Von Florian Huth
Skispringen Willingen heute live: Wer überträgt im TV und Stream? Zeitplan und Uhrzeiten

Skispringen Willingen heute live Wer überträgt im TV und Stream? Zeitplan und Uhrzeiten

Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer 2025/26 macht Station in Willingen in Deutschland. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Zeitplan, Uhrzeiten sowie zur TV-Übertragung und zum Livestream.
Von Florian Huth
Weitere Artikel zu Volleyball Allianz MTV Stuttgart Galatasaray Istanbul Sicherheit Fans Polizei Scharrena
 
 