Heimspiel gegen Galatasaray: So streng waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart noch nie

Nach der deutlichen Niederlage bei Galatasaray Istanbul gab es bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart eine einhellige Meinung: Das ist zu wenig gewesen – viel zu wenig. „Unsere Leistung war katastrophal“, sagte Trainer Konstantin Bitter nach dem 1:3 (12:25, 25:21, 16:25, 10:25). Geschäftsführer Aurel Irion hat kaum noch Hoffnung, dass sein Team das Rückspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) 3:0 oder 3:1 gewinnt und dann im Golden Set doch noch das Viertelfinale im CEV-Cup erreicht: „Es war unser schlechtester Auftritt in dieser Saison, in drei Sätzen hatten wir keine Chance. Ich hätte mir mehr Kampfgeist gewünscht. Das Duell noch zu drehen, dürfte gegen diesen starken Gegner kaum möglich sein.“