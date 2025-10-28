Heiningen Aussiedlerhof will Agri-Photovoltaik
Die Bauvoranfrage für Agri-PV auf der Ebene beim Eichertwald fällt im Bauausschuss des Gemeinderats durch. Aber der Landwirt hat wohl das Baurecht auf seiner Seite.
Nahe des Göppinger Eichertwalds könnte auf Heininger Markung eine Freiflächen-Solaranlage entstehen. Das beantragt ein Landwirt auf einer Fläche, die 100 Meter von seinem Aussiedlerhof entfernt ist. Die Fläche gehört nicht ihm, er hat sie langfristig gepachtet. Er würde die Photovoltaik-Anlage auf 10 000 Quadratmeter nicht selber bauen, sondern dies einem Dritten überlassen. So stellt Bürgermeister Matthias Kreuzinger den Fall dar.