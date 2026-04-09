Heiraten als großes Kino Deutschlands bester Hochzeitsfilmer kommt aus Oberstenfeld
Simon Zastrow hat beim Wedding Award Germany abgeräumt. Der Videograf aus Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) belegte mit einem Hochzeitsfilm Platz eins.
Simon Zastrow hat beim Wedding Award Germany abgeräumt. Der Videograf aus Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) belegte mit einem Hochzeitsfilm Platz eins.
Simon Zastrow selbst will es nicht so hoch hängen, aber er gibt zu: Der Sieg beim renommierten Wedding Award Germany in Königswinter bei Bonn hat bei ihm Glücksgefühle ausgelöst. Und für die hat der Hochzeitsvideograf aus Oberstenfeld offenbar ein besonderes Sensorium. Sonst hätte es der etwa achtminütige Beitrag des 30-Jährigen nicht ganz nach vorne geschafft.