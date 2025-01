Restaurant in Fellbach Liebe und lange Garzeit – Traditionelle Herzensküche im „Uzbek-ish“

Mustafa Cetin besitzt das einzige usbekische Lokal in ganz Baden-Württemberg. Die Gerichte, die er in seinem Imbiss anbietet, reflektieren die Stationen seines Lebens. Was isst man typischerweise in Usbekistan?