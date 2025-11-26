Beheizte Terrassen, Feuer und Glühwein sorgen dafür, dass die Biergärten winterfest werden. Wir zeigen fünf Locations, die den Trend in der Region Stuttgart bereits umgesetzt haben.

Was früher nur unter blauem Himmel funktionierte, wird heute selbst bei Frost und Schnee zum geselligen Anziehungspunkt. Immer mehr Gastronomen in der Region setzen auf beheizte Außenbereiche, stimmungsvolle Lichtinstallationen und saisonale Spezialitäten, um auch in der kalten Jahreszeit Besucher anzulocken.

Winterbiergärten schaffen damit eine neue Form der Geselligkeit, die zwischen Feuerschalen, Lichterglanz und heißem Punsch auch in der kalten Jahreszeit funktioniert. Wir haben einige Locations in der Region Stuttgart zusammengefasst.

„WinterglühLANDschaft“ lockt mit Glühgöschle und Käsefondue

Die Marktwirtschaft Besigheim verwandelt den Marktplatz von November bis März in ihre stimmungsvolle „WinterglühLANDschaft“ . Täglich ab 14 Uhr werden im Außenbereich neben Getränken und Cocktails auch herzhafte Klassiker wie Currywurst, Gulaschsuppe oder Flammkuchen und süße Marillenknödel serviert. Auf Vorbestellung gibt es sogar ein Käsefondue. Auch der selbstgemachte Glühwein, das sogenannte „Glühgöschle“, darf laut Veranstalter nicht fehlen. Das rustikal-gemütlichen Ambiente soll zum entspannten Plausch unter Lichterketten und frischer Winterluft einladen.

Gemütlicher Treffpunkt mit Live-Musik und Glühwein

Das Winterdörfle in Filderstadt-Plattenhardt verwandelt einen ehemaligen Sommerbiergarten in einen winterlichen Treffpunkt mit Holzhütten, Lagerfeuer und Glühwein. Statt Einwegware werden Eintöpfe im ausgehöhlten Brotlaib serviert. An den Wochenenden prägt Live-Musik mit Gitarrenriffs die Atmosphäre. Die Betreiber setzen dabei bewusst auf ein überschaubares, winterliches Ambiente abseits überfüllter Weihnachtsmärkte. Bis zum 1. Februar hat das Winterdörfle von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.

Operngesang und Glühwein: Weihnachtsterrasse in Köngen

Das Restaurant Alte Vogtei in Köngen eröffnet am 4. Dezember die Weihnachtsterrasse seines Außenbereichs. Zum Auftaktabend wird Opernsängerin Nina Unden Live-Gesang am Piano darbieten. An diesem Abend benötigen die Gäste eine Reservierung. Auf der Terrasse werden Glühwein, Gulasch, gegrillte rote Wurst, Waffeln und weitere winterliche Speisen angeboten. Bis zum 20. Dezember ist die Weihnachtsterrasse von Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr geöffnet.

Waldbiergarten Böblingen: Winterzauber mit Panoramablick

Der beliebte Waldbiergarten am Fuße des Böblinger Wasserturms öffnet ab dem 29. November wieder für die Wintersaison. Samstags und sonntags, jeweils von 12 bis 18 Uhr, können Besucher bei Glühwein, Punsch und kleinen Speisen die winterlich ruhige Atmosphäre genießen. Der Aussichtspunkt auf dem 31 Meter hohen Turm bietet einen Panoramablick über Böblingen, den Schönbuch bis zum Schwarzwald

Live-Musik und riesiger Weihnachtsbaum

Das Naturfreundehaus Herrenberg im Naturpark Schönbuch richtet in der Wintersaison ein Winterdorf aus, das bis zum 6. Januar geöffnet ist. Im, mit Lichterketten geschmückten Außenbereichen, sorgt täglich Live‑Musik für Stimmung, während Besucher Glühwein, Punsch und winterliche Speisen genießen können. Ein besonders markantes Highlight ist ein rund 32 Meter hoher Weihnachtsbaum – einer der größten in Süddeutschland. Eine Reservierung ist nicht möglich und es kann nur Bar bezahlt werden.