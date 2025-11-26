Beheizte Terrassen, Feuer und Glühwein sorgen dafür, dass die Biergärten winterfest werden. Wir zeigen fünf Locations, die den Trend in der Region Stuttgart bereits umgesetzt haben.
26.11.2025 - 15:00 Uhr
Was früher nur unter blauem Himmel funktionierte, wird heute selbst bei Frost und Schnee zum geselligen Anziehungspunkt. Immer mehr Gastronomen in der Region setzen auf beheizte Außenbereiche, stimmungsvolle Lichtinstallationen und saisonale Spezialitäten, um auch in der kalten Jahreszeit Besucher anzulocken.