Heiße Phase im Fasching „Wir sind total zufrieden“ – Murrer Fasnetsumzug lebt vom Zusammenhalt
Das Konfetti ist zusammengekehrt – der Fasnetsumzug 2026 in Murr (Kreis Ludwigsburg) schon wieder Geschichte. Die Manöverkritik fällt positiv aus.
Buntes Treiben, fröhliche Musik und tausende gut gelaunte Besucher: Der Faschingsumzug in Murr war auch 2026 wieder ein voller Erfolg. „Die Stimmung war sehr gut, wir hatten viele Zuschauer und viele Gruppen“, resümiert die Vorsitzende der Carnevalsfreunde Murr, Sarah Väth, im Gespräch nach dem närrischen Spektakel. Trotz kühler Temperaturen um die 4 Grad zog es die Menschen in Scharen an die Strecke – und das Wetter hielt stand, was Väth freute: „Es war ganz angenehm, keine nasse Kälte.“