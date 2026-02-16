Heiße Phase im Fasching: „Wir sind total zufrieden“ – Murrer Fasnetsumzug lebt vom Zusammenhalt

Buntes Treiben, fröhliche Musik und tausende gut gelaunte Besucher: Der Faschingsumzug in Murr war auch 2026 wieder ein voller Erfolg. „Die Stimmung war sehr gut, wir hatten viele Zuschauer und viele Gruppen“, resümiert die Vorsitzende der Carnevalsfreunde Murr, Sarah Väth, im Gespräch nach dem närrischen Spektakel. Trotz kühler Temperaturen um die 4 Grad zog es die Menschen in Scharen an die Strecke – und das Wetter hielt stand, was Väth freute: „Es war ganz angenehm, keine nasse Kälte.“

Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher dürften es nach Einschätzung der Veranstalter gewesen sein. Damit bewegte sich die Zahl leicht unter dem Vorjahresniveau. 2025 waren es etwas mehr Gäste gewesen – allerdings war damals der Umzug in Neckarweihingen wegen der Bundestagswahl ausgefallen, sodass sich die Narrenschar stärker in Murr konzentrierte.

Schräge Verkleidungen sind das Salz in der Faschingssuppe. Foto: Werner Kuhnle

Erfreulich aus Sicht der Organisatoren: Der Umzug verlief friedlich und ohne schwerwiegende Zwischenfälle. Zwar standen vorsorglich Rettungswagen bereit, doch größere medizinische Notfälle seien nicht bekannt geworden. Auch das Thema Konfetti sorgte für keinerlei Probleme. „Unser Bürgermeister sagt, es ist für ihn okay“, berichtet Sarah Väth. Eine große Kehrmaschine aus Ludwigsburg unterstützte bei der Reinigung, zudem kümmern sich Anwohner um das Aufräumen.

Großzügige Besucher sichern den nächsten Umzug

Großzügig zeigten sich erneut die Besucher. Rund 6000 Flyer wurden verkauft – sie gelten als freiwilliger „Eintritt“. „Die meisten sehen ein, dass ein kleiner Unkostenbeitrag notwendig ist“, sagt die Vorsitzende und erwähnt 3 Euro als Richtschnur, an die sich viele hielten. Mit diesen Einnahmen sichern die Carnevalsfreunde unter anderem die Finanzierung künftiger Umzüge. Ohne diese Unterstützung wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung kaum zu stemmen.

Ein dickes Dankeschön richtet Väth an die Feuerwehr sowie an den Bauhof der Gemeinde. Sie sorgten für die Absperrungen entlang der Strecke – und das kostenlos. Weil die Feuerwehr im Einsatz war, konnte sie allerdings nicht selbst am Umzug teilnehmen. Damit fehlte auch der Trabi, der bereits im vergangenen Jahr nicht zu sehen gewesen war. „Er ist wohl defekt“, weiß Väth – auf jeden Fall wird er von manchen Zuschauern offenbar ganz arg vermisst.

Kühles Wetter – aber angenehmes Gefühl

Dass die Temperaturen eher frisch waren, tat der guten Laune keinen Abbruch. Im Gegenteil: Viele Besucher empfanden das Wetter als angenehm für einen langen Tag im Freien. Die farbenfrohen Kostüme, die Musikgruppen und die fantasievoll gestalteten Wagen sorgten für ausgelassene Stimmung bis in den Nachmittag hinein.

Lange ausruhen können sich die Carnevalsfreunde Murr jedoch nicht. Im kommenden Jahr bleibt deutlich weniger Zeit für die Vorbereitung: Der nächste Umzug findet bereits am 7. Februar statt. „Darauf freuen wir uns“, betont Väth. Die Vorsitzende, seit vier Jahren im Amt und bereits seit 1995 Mitglied des Vereins, denkt also schon jetzt an die nächste Kampagne. Nach dem Umzug ist schließlich vor dem Umzug.