Die Menschen in Baden-Württemberg können sich über richtig viel Sonne freuen. Allerdings kündigen sich bereits wieder Gewitter an. Auch Unwetter sind möglich.

red/dpa/lsw 20.07.2024 - 21:22 Uhr

Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es einen Tagesrekord im Kreis Karlsruhe: In Waghäusel-Kirrlach ist die Temperatur heute bis auf 33,9 Grad geklettert. In keinem anderen Ort in Deutschland war es bisherigen Daten zufolge heute so heiß. Der bislang heißeste Tag in Baden-Württemberg war es aber nicht. Der DWD hatte es für möglich gehalten, dass der bisherige Höchstwert überschritten wird.