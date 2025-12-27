 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart
  4. Stadtkind Stuttgart

  6. „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten

Heißgetränke in Stuttgart „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten

Heißgetränke in Stuttgart: „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten
1
Hier gibt’s Glühwein in Stuttgart auch nach Weihnachten. Foto: Tanja Simoncev

Heiße Drinks in Stuttgart: Auch nach Weihnachten locken Glühwein, Hot Aperol und heißer Gin in die coolen Spots der Stadt.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Hohoho, ach ne doch nicht. Weihnachten ist vorbei und mit dem Heiligen Abend und den Feiertagen auch alles, was dazugehört. Doch halt. Den Glühwein wollen sich nicht wenige auch noch zwischen den Jahren (und länger) schmecken lassen. Und wie wär’s mit einem Hot Aperol oder einem heißen Gin?

 

Heißgetränke sind beliebt und das eben auch so lange es draußen kalt ist. Das endet nicht automatisch mit der Weihnachtszeit. „Bis die Fässer leer sind“, heißt es aus dem Mata Hari, der Trude und dem Platzhirsch.

Heiße Drinks am Hans-im-Glück-Brunnen – auch das ganze Jahr

Die Lokale rund um den Hans-im-Glück-Brunnen sind also auch in Sachen Glühwein und anderen „Hot Drinks“ gut aufgestellt. „Den Hot Aperol gibt’s bei uns fast das ganze Jahr“, ist man in der Marshall Matt-Bar überzeugt. Na dann. Außerdem erwartet durstige Stuttgarter:innen dort auch ein „Kein Glühwein“ mit heißem Gin, isch klar gell?

Hier kommen die heißesten Hot Drinks der Stadt, die es auch nach Weihnachten, zwischen den Jahren und – man munkelt – vielleicht auch das ganze Jahr gibt:

Punschwald (beide Standorte)

„Sowohl unserem Team als auch unseren Besucher:innen hat es im vergangenen Winter einfach brutal viel Spaß gemacht“, betonte Punschwald-Macher Valentin Hillengas zu Beginn der Saison. Und weil die Freude am Punschwald so groß war, eröffnete der Gastronom zusammen mit seinem Geschäftspartner Philipp dieses Jahr auch noch einen zweiten Standort – direkt zwischen Milaneo und Stadtbibliothek.

Und das bedeutet auch: Mehr Glühwein, Hot Aperol und Punsch der Woche für ganz Stuttgart. Valentin ist übrigens Fan vom Hot Aperol „ist Bombe“, aber auch den Apfelpunsch mit Amaretto kann er wärmstens empfehlen „sau geil“. Alle Glühweine und Punsche liegen bei 4,50 Euro, immer plus 2 Euro mit Schuss.

Punschwald, am Feuersee, Gutenbergstr. 30, Stuttgart-West, bis 1.2.2026, Do-So 16.16-22 Uhr, am Mailänder Platz, Milaneo, Mailänder Pl. 7, bis 18.1.2026, Di-So, 16.16-22, Sa ab 12.12 Uhr, beide Standorte: 27.+28.12. geöffnet, dann ab 2.1. wieder

Unsere Empfehlung für Sie

Den Punschwald gibt’s dieses Jahr gleich doppelt

Events in Stuttgart Den Punschwald gibt’s dieses Jahr gleich doppelt

Valentin Hillengass und Philipp Hettler wissen wie es geht: Der Punschwald hat dieses Jahr zwei Standorte. Wo gefeiert wird - und was das mit Minigolf zu tun hat.
Mata Hari

Ab jetzt bewegen wir uns in der Stuttgarter Innenstadt, genauer rund um den Hans-im-Glück-Brunnen. Im Mata Hari treffen exotische Bier- und Wein-Sorten auf junges Indie- und Studi-Publikum bei moderat bephonter DJ-Beschallung und Glühwein (5,70 Euro) plus Hot Aperol (8 Euro) – beides hausgemacht.

Draußen auf dem Schild ist zu lesen: „ Glühwein – hausgemacht! Für warme Hände und fragwürdige Entscheidungen.“

Mata Hari, Geißstr. 3, Stuttgart-Mitte, Mo-Do+So 15-2, Fr 15-3, Sa 12-3 Uhr

Platzhirsch

Im Platzhirsch heißt es direkt: „Ja wir haben Glühwein.“ Aber wie lange, vielleicht auch zwischen den Jahren? „Schwer einzuschätzen, wir haben Glühwein bis die Fässer leer sind, vielleicht auch nur über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht auch länger.“ Wir sagen, check it out. Platzhirsch ist aber so oder so immer ein „Besüchle“ wert. Stichwort: Käsespätzle.

Platzhirsch, Geißstr. 12, Stuttgart-Mitte, M-Do11-2, Fr+Sa 11-3, So 14-1 Uhr

Mrs. Jones

Direkt nebenan im Mrs. Jones, wo der Heilige Morgen längst Legende ist, darf eines natürlich auch nicht fehlen: Glühwein, genauer Winzer-Glühwein (Schlosskellerei Affaltrach). Klassisch rot und weiß ( 4,50 Euro). Und wem das zu lasch ist, der kann sich seinen Glühwein „Mit Schuss“ bestellen. Zur Auswahl stehen: Asbach, Whiskey, Amaretto, Rum. Na dann, Prost.

Mrs. Jones, Geißstr. 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 16-2, Fr+Sa 16-3 Uhr

Trude

Die Trude ist wohl mit Abstand das lässigste Lokal, das Stuttgart seit langem gesehen hat. Hier lässt man sich Tacos schmecken, hier trifft man alte Freund:innen oder versackt mit Arbeitskolleg:innen nach der Weihnachtsfeier.

Und was darf da nicht fehlen, ha ja klar, ein Gläsle Glühwein in der Hand. Und weil hier eh alles so entspannt ist, gibt es den eben auch bis die Fässer leer sind und das kann sich bestimmt bis Februar ziehen.

Marshall Matt-Bar

Und noch ein Klassiker, wo nicht nur um die Weihnachtszeit richtig viel los ist, ist und bleibt die Marshall Matt-Bar. Hier trifft junges, hippes Publikum auf heiße Getränke wie Hot Aperol und jetzt kommt’s: Kein Glühwein. Hä? Ja, der heißt so, weil er eben aus Gin gemacht wird. Checkt ihr?

Und wie lange gibt’s den? „Letztes Jahr hatten wir den Hot Aperol eigentlich das ganze Jahr“, heißt es aus der Bar. Na, das klingt doch vielversprechend.

Marshall Matt-Bar, Eberhardstr. 6, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11-1, Fr+Sa 11-3, So 12-1 Uhr

Fondue-Hütte Kochenbas

Wer’s gern urig und gemütlich mag, sollte bei der Fondue-Hütte der Weinstube Kochenbas vorbeischauen, denn dort gibt es nicht nur leckeres Käse- und Fleischfondue. Nein, auch in Sachen Heißgetränken kann man mit der Innenstadt mithalten.

Auf Instagram heißt es: „Unser Edelglühwein Weiß und Rot, sowie unser alkoholfreier Punsch, sind perfekt für die kalte Jahreszeit und auch im neuen Jahr erhältlich, solange die Fondue Hütte steht!

Kochenbas, Immenhofer Str. 33, Stuttgart-Süd, Di-So 11.30-14+17.30-22 Uhr, Fondue-Hütte (bis März) Di-So 18-22 Uhr

Unsere Empfehlung für Sie

Highlight in Stuttgart: Urig und originell – Hier gibt es Fondue an außergewöhnlichen Orten

Highlight in Stuttgart Urig und originell – Hier gibt es Fondue an außergewöhnlichen Orten

Fondue-Fans aufgepasst: In Stuttgart locken außergewöhnliche Locations mit Käse- und Fleisch-Fondue in ihre urigen Winterhütten und -gärten – und auch in eine Gondel.
Christmas Garden

Der Christmas Garden ist ein einzigartiges Lichterspektakel in der Wilhelma, das noch bis zum 11. Januar 2026 stattfindet und – Trommelwirbel – wo es auch Glühwein gibt. Yeah.

Mit einem heißen Getränk in der Hand oder im Bauch spaziert es sich doch gleich viel beschwingter zu den über 30 Lichtinstallationen, darunter romantische Weihnachtsimpressionen und beeidruckende Lichtkunst. Einfach nur magisch und das mögen wir, gell!?

Christmas Garden, Wilhelma, Stuttgart-Bad Cannstatt, bis 11.1.2026 17-21.30 Uhr, letzter Einlass: 20.30 Uhr. An den folgenden Tagen ist der Christmas Garden geschlossen: 31.12.

Wintertraum auf dem Schlossplatz

Seit 1999 versorgt der Wintertraum die Stuttgarter:innen vor allem auch mit den unterschiedlichsten Leckereien wie Pommes und einer Roten im Brötle, Waffeln und Co. – und natürlich Glühwein und anderen Hot Drinks.

Highlight: Neben der Rollschuhbahn kann zu echten Weihnachtssmashern geschunkelt werden. Der Wintertraum ist einfach der perfekte Treffpunkt, um alte Schulkamerad:innen wiederzusehen oder als Start, um danach in der Mood „keine Termine und leicht einen sitzen“ weiterzuziehen.

Wintertraum, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, ab 27.12. 11-21, Silvester 11-15, Neujahr 11-18, letzter Tag 6.1.26 11-18 Uhr (Witterungsbedingte Änderungen möglich)

Weitere Themen

Heißgetränke in Stuttgart: „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten

Heißgetränke in Stuttgart „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten

Heiße Drinks in Stuttgart: Auch nach Weihnachten locken Glühwein, Hot Aperol und heißer Gin in die coolen Spots der Stadt.
Von Tanja Simoncev
Reisen mit Wohnmobil, Van oder Wohnwagen ist äußerst gefragt. Dem trägt die CMT Rechnung und zeigt zahlreiche Caravaning-Modelle und viel Zubehör.

Stuttgart CMT Urlaubsmesse Stuttgart begeistert im Januar wieder

Urlaub und Reisen auf vier Rädern ist nach wie vor beliebt. Auf der Urlaubsmesse CMT finden Interessierte alles rund um mobile Freizeit und Caravaning, neuer Schwerpunkt ist Technik und Zubehör.
Von Dagmar Engel-Platz
Happy New Year: Hier gibt es Silvester-Partys für Spontane in Stuttgart

Happy New Year Hier gibt es Silvester-Partys für Spontane in Stuttgart

Jedes Jahr dasselbe an Silvester: Während manche früh planen, wissen andere bis kurz vorher nichts. Hier kommen Partys für alle, die noch keine Pläne haben.
Von Julia Mähl
Neue App aus Stuttgart: Idee nachts in Hongkong: Eine App will Menschen wieder zusammenbringen

Neue App aus Stuttgart Idee nachts in Hongkong: Eine App will Menschen wieder zusammenbringen

Der eigene Bekanntenkreis lebt über die halbe Welt verstreut? Eine neue App zeigt an, wer sich gerade in derselben Stadt befindet – und soll die Menschen wieder zusammenbringen.
Von Alexandra Kratz
Getränk ohne Alkohol: Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Getränk ohne Alkohol Mellow Rush aus Stuttgart soll „kicken ohne Kater“ – was ist dran?

Immer mehr Anbieter bringen Getränke auf den Markt, die angeblich wie Alkohol wirken – aber ohne Nachwehen. Aus Stuttgart gibt es nun Mellow Rush: Laut Werbung ein „Mood Elevator“.
Von Bettina Hartmann
Eine Ballonfahrt inklusive Weinprobe ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Roadtrip Zwischen Wolken, Wein und Wahnsinn: Die Grand Tour Katalonien neu erleben

Einmal abheben, bitte: Die Grand Tour von Katalonien zeigt die Region von oben, von innen und ganz nah dran - in Partnerschaft mit der Urlaubsmesse CMT.
Auf einen Drink: Diese Bars haben zwischen den Jahren in Stuttgart geöffnet

Auf einen Drink Diese Bars haben zwischen den Jahren in Stuttgart geöffnet

Nach den Feierlichkeiten mit der Familie wollen sich viele mit alten Freunden treffen. Gut, dass einige Bars auch zwischen den Jahren ihre Türen öffnen.
Von Julia Mähl
Festival im Glashaus und mehr: Freunde, Musik, Eigeninitiative: Wie Kollektive Stuttgarts Nachtleben prägen

Festival im Glashaus und mehr Freunde, Musik, Eigeninitiative: Wie Kollektive Stuttgarts Nachtleben prägen

Partys vom Freundeskreis, Eintritt auf Spendenbasis und Selbstverwirklichung: In Stuttgart entstehen immer mehr Partykollektive. Davon machen auch die Clubbetreiber Gebrauch.
Von Frederik Herrmann
„Ich muss nicht mehr konsumieren“ - Aqqa (32) über Entzug und Schicksalsschläge

Drogenkonsum Warum seine Alkoholsucht lange unbemerkt blieb - junger Stuttgarter erzählt

Aqqa ist 32 Jahre alt und Alkoholiker. Er berichtet, wie er sich durch Schicksalsschläge zu Drogen hat hinreißen lassen. Und wie er sich in der Entzugsklinik wieder zurück ins Leben kämpft. [Plus-Archiv]
Von Katrin Maier-Sohn
Stuttgarter Silversterpartys: 18-Stunden-Rave und mehr – hier könnt ihr ins neue Jahr feiern

Stuttgarter Silversterpartys 18-Stunden-Rave und mehr – hier könnt ihr ins neue Jahr feiern

Ihr wisst immer noch nicht, was ihr an Silvester machen sollt? Dann haben wir hier ein paar Ideen für euch. Lasst es krachen!
Von Julia Mähl
Weitere Artikel zu Mata Hari
 
 