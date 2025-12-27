Heißgetränke in Stuttgart „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten
Heiße Drinks in Stuttgart: Auch nach Weihnachten locken Glühwein, Hot Aperol und heißer Gin in die coolen Spots der Stadt.
Hohoho, ach ne doch nicht. Weihnachten ist vorbei und mit dem Heiligen Abend und den Feiertagen auch alles, was dazugehört. Doch halt. Den Glühwein wollen sich nicht wenige auch noch zwischen den Jahren (und länger) schmecken lassen. Und wie wär’s mit einem Hot Aperol oder einem heißen Gin?