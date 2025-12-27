Heißgetränke in Stuttgart: „Bis die Fässer leer sind“ – hier gibt’s Glühwein und Co. auch nach Weihnachten

Hohoho, ach ne doch nicht. Weihnachten ist vorbei und mit dem Heiligen Abend und den Feiertagen auch alles, was dazugehört. Doch halt. Den Glühwein wollen sich nicht wenige auch noch zwischen den Jahren (und länger) schmecken lassen. Und wie wär’s mit einem Hot Aperol oder einem heißen Gin?

Heißgetränke sind beliebt und das eben auch so lange es draußen kalt ist. Das endet nicht automatisch mit der Weihnachtszeit. „Bis die Fässer leer sind“, heißt es aus dem Mata Hari, der Trude und dem Platzhirsch.

Heiße Drinks am Hans-im-Glück-Brunnen – auch das ganze Jahr

Die Lokale rund um den Hans-im-Glück-Brunnen sind also auch in Sachen Glühwein und anderen „Hot Drinks“ gut aufgestellt. „Den Hot Aperol gibt’s bei uns fast das ganze Jahr“, ist man in der Marshall Matt-Bar überzeugt. Na dann. Außerdem erwartet durstige Stuttgarter:innen dort auch ein „Kein Glühwein“ mit heißem Gin, isch klar gell?

Hier kommen die heißesten Hot Drinks der Stadt, die es auch nach Weihnachten, zwischen den Jahren und – man munkelt – vielleicht auch das ganze Jahr gibt:

Punschwald (beide Standorte)

„Sowohl unserem Team als auch unseren Besucher:innen hat es im vergangenen Winter einfach brutal viel Spaß gemacht“, betonte Punschwald-Macher Valentin Hillengas zu Beginn der Saison. Und weil die Freude am Punschwald so groß war, eröffnete der Gastronom zusammen mit seinem Geschäftspartner Philipp dieses Jahr auch noch einen zweiten Standort – direkt zwischen Milaneo und Stadtbibliothek.

Und das bedeutet auch: Mehr Glühwein, Hot Aperol und Punsch der Woche für ganz Stuttgart. Valentin ist übrigens Fan vom Hot Aperol „ist Bombe“, aber auch den Apfelpunsch mit Amaretto kann er wärmstens empfehlen „sau geil“. Alle Glühweine und Punsche liegen bei 4,50 Euro, immer plus 2 Euro mit Schuss.

Punschwald, am Feuersee, Gutenbergstr. 30, Stuttgart-West, bis 1.2.2026, Do-So 16.16-22 Uhr, am Mailänder Platz, Milaneo, Mailänder Pl. 7, bis 18.1.2026, Di-So, 16.16-22, Sa ab 12.12 Uhr, beide Standorte: 27.+28.12. geöffnet, dann ab 2.1. wieder

Mata Hari

Ab jetzt bewegen wir uns in der Stuttgarter Innenstadt, genauer rund um den Hans-im-Glück-Brunnen. Im Mata Hari treffen exotische Bier- und Wein-Sorten auf junges Indie- und Studi-Publikum bei moderat bephonter DJ-Beschallung und Glühwein (5,70 Euro) plus Hot Aperol (8 Euro) – beides hausgemacht.

Draußen auf dem Schild ist zu lesen: „ Glühwein – hausgemacht! Für warme Hände und fragwürdige Entscheidungen.“

Mata Hari, Geißstr. 3, Stuttgart-Mitte, Mo-Do+So 15-2, Fr 15-3, Sa 12-3 Uhr

Platzhirsch

Im Platzhirsch heißt es direkt: „Ja wir haben Glühwein.“ Aber wie lange, vielleicht auch zwischen den Jahren? „Schwer einzuschätzen, wir haben Glühwein bis die Fässer leer sind, vielleicht auch nur über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht auch länger.“ Wir sagen, check it out. Platzhirsch ist aber so oder so immer ein „Besüchle“ wert. Stichwort: Käsespätzle.

Platzhirsch, Geißstr. 12, Stuttgart-Mitte, M-Do11-2, Fr+Sa 11-3, So 14-1 Uhr

Mrs. Jones

Direkt nebenan im Mrs. Jones, wo der Heilige Morgen längst Legende ist, darf eines natürlich auch nicht fehlen: Glühwein, genauer Winzer-Glühwein (Schlosskellerei Affaltrach). Klassisch rot und weiß ( 4,50 Euro). Und wem das zu lasch ist, der kann sich seinen Glühwein „Mit Schuss“ bestellen. Zur Auswahl stehen: Asbach, Whiskey, Amaretto, Rum. Na dann, Prost.

Mrs. Jones, Geißstr. 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 16-2, Fr+Sa 16-3 Uhr

Trude

Die Trude ist wohl mit Abstand das lässigste Lokal, das Stuttgart seit langem gesehen hat. Hier lässt man sich Tacos schmecken, hier trifft man alte Freund:innen oder versackt mit Arbeitskolleg:innen nach der Weihnachtsfeier.

Und was darf da nicht fehlen, ha ja klar, ein Gläsle Glühwein in der Hand. Und weil hier eh alles so entspannt ist, gibt es den eben auch bis die Fässer leer sind und das kann sich bestimmt bis Februar ziehen.

Marshall Matt-Bar

Und noch ein Klassiker, wo nicht nur um die Weihnachtszeit richtig viel los ist, ist und bleibt die Marshall Matt-Bar. Hier trifft junges, hippes Publikum auf heiße Getränke wie Hot Aperol und jetzt kommt’s: Kein Glühwein. Hä? Ja, der heißt so, weil er eben aus Gin gemacht wird. Checkt ihr?

Und wie lange gibt’s den? „Letztes Jahr hatten wir den Hot Aperol eigentlich das ganze Jahr“, heißt es aus der Bar. Na, das klingt doch vielversprechend.

Marshall Matt-Bar, Eberhardstr. 6, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11-1, Fr+Sa 11-3, So 12-1 Uhr

Fondue-Hütte Kochenbas

Wer’s gern urig und gemütlich mag, sollte bei der Fondue-Hütte der Weinstube Kochenbas vorbeischauen, denn dort gibt es nicht nur leckeres Käse- und Fleischfondue. Nein, auch in Sachen Heißgetränken kann man mit der Innenstadt mithalten.

Auf Instagram heißt es: „Unser Edelglühwein Weiß und Rot, sowie unser alkoholfreier Punsch, sind perfekt für die kalte Jahreszeit und auch im neuen Jahr erhältlich, solange die Fondue Hütte steht!

Kochenbas, Immenhofer Str. 33, Stuttgart-Süd, Di-So 11.30-14+17.30-22 Uhr, Fondue-Hütte (bis März) Di-So 18-22 Uhr

Christmas Garden

Der Christmas Garden ist ein einzigartiges Lichterspektakel in der Wilhelma, das noch bis zum 11. Januar 2026 stattfindet und – Trommelwirbel – wo es auch Glühwein gibt. Yeah.

Mit einem heißen Getränk in der Hand oder im Bauch spaziert es sich doch gleich viel beschwingter zu den über 30 Lichtinstallationen, darunter romantische Weihnachtsimpressionen und beeidruckende Lichtkunst. Einfach nur magisch und das mögen wir, gell!?

Christmas Garden, Wilhelma, Stuttgart-Bad Cannstatt, bis 11.1.2026 17-21.30 Uhr, letzter Einlass: 20.30 Uhr. An den folgenden Tagen ist der Christmas Garden geschlossen: 31.12.

Wintertraum auf dem Schlossplatz

Seit 1999 versorgt der Wintertraum die Stuttgarter:innen vor allem auch mit den unterschiedlichsten Leckereien wie Pommes und einer Roten im Brötle, Waffeln und Co. – und natürlich Glühwein und anderen Hot Drinks.

Highlight: Neben der Rollschuhbahn kann zu echten Weihnachtssmashern geschunkelt werden. Der Wintertraum ist einfach der perfekte Treffpunkt, um alte Schulkamerad:innen wiederzusehen oder als Start, um danach in der Mood „keine Termine und leicht einen sitzen“ weiterzuziehen.

Wintertraum, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, ab 27.12. 11-21, Silvester 11-15, Neujahr 11-18, letzter Tag 6.1.26 11-18 Uhr (Witterungsbedingte Änderungen möglich)