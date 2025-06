In einem neuen Mehrfamilienhaus in Marbach (Kreis Ludwigsburg) wurde eine Heiztechnik verbaut, die man bald immer öfter sehen dürfte. Gleich mehrere Probleme werden damit gelöst.

Die Wahrscheinlichkeit dürfte gar nicht so gering sein, dass eine in einem neuen Mehrfamilienhaus in Marbach verbaute Heiztechnik schon bald auch in anderen Gebäuden landauf, landab installiert wird. Denn die Abluftwärmepumpen, mit denen die Stadt jede Wohneinheit in dem als Geflüchteten-Unterkunft konzipierten Haus in der Wildermuthstraße bestückt hat, bieten gleich mehrere Vorteile.