Am 26. Januar kommen die Wärmepumpen-Experten Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann in den Stuttgarter Hospitalhof und beraten kostenlos zum Heizungstausch.

Das Thema Wärmepumpe ist nicht neu, doch viele plagen nach wie vor Fragen zu Heizungstausch und Förderung. Für interessierte Hausbesitzer gibt es nun eine Informationsveranstaltung im Hospitalhof: Am 26. Januar machen Energiesparkommissar Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann, die Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission, Station in Stuttgart.

Einlass und Start des Beratungsmarathons, bei dem lokale Heizungsfachleute für Gespräche zur Verfügung stehen, ist um 16.30 Uhr. Ab 18 Uhr folgen Vorträge von Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann. Herbert wird nach Angaben der Stadt Stuttgart aufzeigen, woran Hausbesitzende erkennen, welchen Energiebedarf das eigene Haus hat, wie man Heizkosten spart und ein System auswählt: „Es gibt für jedes Haus eine passende Wärmepumpe!“

Floetenmeyer‐Woltmann wiederum wird nach Angaben der Stadt über gesetzliche Vorgaben informieren, über den wirtschaftlich besten Zeitpunkt und wie man ein solches Projekt angeht. Zudem soll es konkrete Tipps zu Kosten, Finanzierung und Förderung geben.

Regionale Betriebe beraten zu Wärmepumpen-Projekten

Zudem werden regionale Betriebe vor Ort sein, um Fragen zu individuellen Projekten zu beantworten. Der Eintritt zu den Wärmepumpen-Infotage ist frei – allerdings ist aufgrund der begrenzten Plätze eine Anmeldung unter https://waermepumpen-infotag.de erforderlich.