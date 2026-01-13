Am 26. Januar kommen die Wärmepumpen-Experten Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann in den Stuttgarter Hospitalhof und beraten kostenlos zum Heizungstausch.
13.01.2026 - 14:36 Uhr
Das Thema Wärmepumpe ist nicht neu, doch viele plagen nach wie vor Fragen zu Heizungstausch und Förderung. Für interessierte Hausbesitzer gibt es nun eine Informationsveranstaltung im Hospitalhof: Am 26. Januar machen Energiesparkommissar Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann, die Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission, Station in Stuttgart.