Im November können Stuttgarter private Wärmepumpen besichtigen. Das soll die Zahl der Installationen steigern. Ein Blick in die Statistik zeigt: Das ist auch dringend nötig.
15.10.2025 - 12:51 Uhr
Der Trend bei den Wärmepumpen setzt sich in Stuttgart offenbar fort. Im dritten Quartal 2025 hat die Stadt insgesamt 183 weitere Anträge auf Förderung aus dem städtischen Budget verzeichnet. Das ist etwas weniger als im zweiten Quartal (190 Anträge), aber mehr als im gesamten ersten Halbjahr 2024 (103 Anträge).