Der Fernleitungsnetzbetreiber Terranets BW schließt von 2035 an den Raum Göppingen an eine neue Leitung an. Weitere Regionen sollen bis 2040 folgen. Gas soll Wasserstoff weichen. Der Versorger EVF arbeitet bereits an einer Strategie.

Dirk Hülser 07.12.2024 - 07:00 Uhr

In 20 Jahren, vom 1. Januar 2045 an, dürfen in Deutschland nur noch CO₂-neutrale Heizungsanlagen betrieben werden. Damit steht die Bundesrepublik nicht allein da, in anderen Ländern gelten ähnliche Fristen. Das EU-Parlament hat allerdings im März beschlossen, dass bereits fünf Jahre früher, 2040, Schluss sein soll mit fossilen Brennstoffen und damit klassische Gas- und Ölheizungen reif für den Schrottplatz sind. Das sind derzeit die politischen Vorgaben.