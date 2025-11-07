Nächstes Jahr wird der CO₂-Preis erhöht. Dies hat unter anderem auch Auswirkungen auf die Heizkosten. Worauf muss man sich bei der Nebenkostenabrechnung einstellen?
07.11.2025 - 16:30 Uhr
Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen, soll der CO₂-Preis dazu beitragen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Dieser steigt im Jahr 2026 in Deutschland weiter an. Mieter als auch Vermieter sollten sich auf höhere Kosten bei den Heizkosten einstellen, da die Erhöhung des CO₂-Preises eine Verteuerung mit sich bringen kann.