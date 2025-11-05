Verschiedene Maßnahmen können dazu beitragen, die Heizkosten im Winter zu senken. Doch wie viel Geld lässt sich tatsächlich sparen?
05.11.2025 - 09:41 Uhr
Um Schimmel im Winter zu vermeiden, ist ausreichendes Heizen und Lüften wichtig. Oft werden Räume jedoch überheizt. Laut der Verbraucherzentrale spart jedes Grad weniger rund 6 Prozent Heizkosten. Geht man von den durchschnittlichen Heizkosten für eine 70-Quadratmeter-Wohnung aus, wie sie im Heizspiegel 2025 angegeben sind, ergeben sich folgende Sparpotenziale: