Der Durchschnittspreis für Heizöl liegt aktuell bei etwa 86 Euro pro 100 Liter. In den meisten Regionen in Deutschland sind die Preise zum Wochenbeginn erneut gesunken. Wie das Vergleichsportal EsyOil.com berichtet, steigt die Nachfrage deutlich: Viele Haushalte nutzen die günstige Preislage, um ihre Tanks aufzufüllen.

Lese-Tipp: Heizölpreise aktuelle - Bundesländer im Überblick

Warum sind die Heizölpreise so niedrig?

Am globalen Ölmarkt sorgt derzeit ein doppelter Effekt für Preisrückgänge: eine Ausweitung des Angebots und eine schwächelnde Nachfrage.

1. OPEC-Plus in der Krise

Die Organisation OPEC-Plus, allen voran Saudi-Arabien, hat überraschend ihre Fördermengen erhöht. Allein für den Juni wurde eine zusätzliche Erhöhung um 411.000 Barrel pro Tag angekündigt. Seit April beläuft sich das Plus bereits auf 960.000 Barrel täglich. Eine Rücknahme um 44 Prozent bei den zuvor freiwillig vereinbarten Kürzungen. Der Grund: Saudi-Arabien will mit niedrigeren Preisen Länder wie Irak und Kasachstan disziplinieren, die sich in der Vergangenheit nicht an Absprachen hielten. Doch dieser Kurs birgt Risiken. Sollte sich der Rücknahmetrend fortsetzen, könnten die freiwilligen Kürzungen bald Geschichte sein und damit auch die Einigkeit des Bündnisses. Die Folge wäre eine unkontrollierte Flutung des Marktes und daher auch ein möglicher Preiscrash. Kurzfristig bedeutet das zwar extrem günstiges Öl, langfristig würden die Preise allerdings wieder in die Höhe steigen, da einem Crash am Ende auch die Produktionsmittel zum Opfer fallen könnten.

2. Nachfrage unter Druck

Auch auf der Nachfrageseite ist kein Aufschwung in Sicht. Strafzölle haben den Handel zwischen den USA und China fast zum Erliegen gebracht. Zwar denkt der US-Präsident über Zollsenkungen nach, doch die chinesische Wirtschaft bleibt träge. Zudem senkt der wachsende Anteil an E-Mobilität den Bedarf an Kraftstoffen weiter. Aktuell notieren die Ölpreise auf einem mehrjährigen Tiefstand:

WTI (West Texas Intermediate): 56,93 Dollar

Brent: 59,98 Dollar

Gasöl (Tonne): 582,00 Dollar

Auch der Euro steht unter Druck: Für einen Euro gibt es derzeit nur noch 1,1326 US-Dollar.

Fazit: Aktuell guter Zeitpunkt für den Heizölkauf

Jetzt kaufen lohnt sich. Die aktuelle Preislage ist äußerst günstig und bietet ein attraktives Einstiegsniveau. Zwar ist ein weiteres leichtes Absinken der Preise nicht ausgeschlossen, doch angesichts der unsicheren Lage innerhalb der OPEC-Plus und möglicher Marktverwerfungen ist das Risiko steigender Preise ebenfalls real. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte den aktuellen Tiefpunkt nutzen.