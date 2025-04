Die Heizölpreise sind so günstig wie schon lange nicht mehr. Zur 90-tägigen Zollpause ziehen die Preise heute aber wieder an. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen vom 10. April 2025.

Nachdem der Ölpreis gestern auf einem 4-Jahres-Tief landete, ziehen die Preise seit gestern Abend, nachdem Trump eine 90-tägige Zollpause angekündigt hat, wieder an. Aktuell befindet sich der Ölpreis mit etwa 65 US-Dollar (pro Barrel Brent) weiterhin auf seinem 4-Jahres-Tief. Die Heizölpreise haben sich allerdings wieder deutlich erholt und liegen wieder auf dem Niveau im März. Der Heizölpreis befindet sich somit momentan noch auf einem 2-Jahres-Tief und bleibt aktuell günstig. Hauptursachen dafür bleiben die schwer berechenbare Zollpolitik von Donald Trump, eine unerwartet hohe Fördermenge der OPEC+ sowie der starke Euro. Ein Überblick über die Lage am 10. April 2025.

Lese-Tipp: Warum fällt der Ölpreis? - Gründe für den Preisrückgang

Durchschnittlicher Heizölpreis aktuell: 0,90 € pro Liter

(Stand: 10.04.2025)

Am Donnerstag, dem 10. April 2025, sind die Heizölpreise für 100 Liter in Deutschland im bundesweiten Durchschnitt um etwa 2 € bzw. +2,3 % auf 90,07 € gegenüber dem Vortag gestiegen. Nach der gestrigen Erholung an den internationalen Ölbörsen entspannt sich heute die Situation am Markt leicht und der Rohölpreis (Brent) steigt auf die Marke von 65 US-Dollar. Trotz Erholung der tiefste Stand seit 2021. Die allgemeine Marktlage bleibt somit weiterhin von Unsicherheit geprägt – vor allem wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China sowie Rezessionsängsten.

Heizölpreise im Bundesländervergleich

Die Heizölpreise variieren auch zwischen den Bundesländern. Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für 100 Liter Heizöl (bei 3.000 Liter Abnahme, inkl. MwSt.) laut esyoil:

Bundesland Ø Heizölpreis (10.04.25) Baden-Württemberg 92,83 € Bayern 94,34 € Berlin 86,14 € Brandenburg 89,02 € Bremen 86,14 € Hamburg 86,45 € Hessen 90,47 € Mecklenburg-Vorpommern 91,79 € Niedersachsen 88,79 € Nordrhein-Westfalen 89,52 € Rheinland-Pfalz 90,50 € Saarland 91,40 € Sachsen 90,64 € Sachsen-Anhalt 91,11 € Schleswig-Holstein 87,63 € Thüringen 92,00 €

Marktanalyse: Was bewegt die Heizölpreise?

Die Preisentwicklung bei Heizöl ist eng an den internationalen Energiemarkt gekoppelt. Folgende Faktoren spielen aktuell eine Rolle bei den Preisveränderungen:

OPEC+ will Produktionsausweitung im Mai sogar verstärken

Hoffnung auf Verhandlungen im US-chinesischen Zollkonflikt

Auch nach leichter Entspannung anhaltende Nervosität an den Ölbörsen

Erwartete Wirtschaftsabschwächung in den USA und Europa

Preisstruktur: So setzt sich der Heizölpreis zusammen

Anhand einer Beispielregion (Südwestdeutschland) ergibt sich laut esyoil aktuell folgende Zusammensetzung des Endverbraucherpreises:

58 % Produktanteil (Rohöl, Raffinerie, Verarbeitung)

36 % Steuern und Abgaben (z. B. CO₂-Steuer, Mehrwertsteuer)

5 % Logistik und Transport

2 % Deckungsbeitrag des Händlers

Diese Anteile ändern sich täglich je nach Marktlage und Abnahmemenge.

Fazit: Heizölpreise aktuell auf moderatem Niveau – genau beobachten lohnt sich

Mit einem bundesweiten Durchschnittspreis von 90,07 € / 100 Liter liegen die Heizölpreise aktuell auch nach ihrem gestrigen Tiefstand auf einem vergleichsweise günstigen Niveau – insbesondere im Vergleich zu den Preisspitzen der vergangenen Jahre.