Die Heizölpreise fallen zum Wochenbeginn talwärts. Hauptgrund ist der aktuelle Beschluss der OPEC+. Ein Blick auf die Zahlen vom 05. Mai 2025.

Matthias Kemter 05.05.2025 - 11:14 Uhr

Die Heizölpreise in Deutschland sind zum Wochenstart deutlich gefallen. Verantwortlich dafür ist vor allem eine Entscheidung der OPEC+, ihre bisherigen Förderkürzungen schneller als geplant zurückzunehmen, was zu einem Überangebot auf dem Markt führt. Ein Barrel Brent-Rohöl kostet aktuell rund 60 US-Dollar – so günstig war Öl zuletzt 2021. Zusätzlich drücken geopolitische Spannungen, neue Sanktionen gegen iranische Ölexporte und Unsicherheiten im Handelskonflikt zwischen den USA und China auf die Ölpreise. Auch die wirtschaftliche Lage in China sorgt für Zurückhaltung an den Märkten. Insgesamt zeigt sich ein klar fallender Preistrend, was Heizöl aktuell günstiger macht. Ein Überblick über die Lage am 05. Mai 2025.