Literpreis am 24. April 2025

Die Heizölpreise sind nach einem leichten Anstieg zum Wochenbeginn gestern leicht gefallen. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen vom 24. April 2025.

Matthias Kemter 24.04.2025 - 11:33 Uhr

Die Heizölpreise zogen zum Wochenbeginn, gestützt durch fallende US-Ölvorräte und stabile Rohölpreise leicht an. Gestern kam es dann zu einem deutlichen Rückgang der Ölpreise. Ein Barrel Brent-Rohöl kostet rund 67 US-Dollar – so günstig war Öl zuletzt Ende 2021. Dennoch bleibt der Markt nervös. Der jüngste Rückgang ist primär durch politische Spannungen innerhalb der OPEC verursacht worden. Ein Überblick über die Lage am 24. April 2025.